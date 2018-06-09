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烈日下路倒險喪命　巡警鬼門關前救回

記者李春台／桃園報導2018/06/09 12:44
▲游姓男子到觀音找朋友，烈日下走路體力不支路倒在偏僻的產業道路旁，一躺就是9個小時，幸虧有員警巡邏經過才救回一命。（圖／大園分局新坡派出所提供 , 2018.06.09）
▲游姓男子到觀音找朋友，烈日下走路體力不支路倒在偏僻的產業道路旁，一躺就是9個小時，幸虧有員警巡邏經過才救回一命。（圖／大園分局新坡派出所提供 , 2018.06.09）

60歲的游姓男子昨(8)日下午搭公車至觀音區金湖里找朋友，他到站後下車走了一段路，就因為天氣炎熱體力不支倒臥在偏僻的產業道路旁，直到深夜才被剛好巡邏經過的員警發現，趕緊通知救護人員前來協助，所幸經緊急治療後游男已無大礙。

大園分局新坡派出所警員昨日夜間23時左右，巡邏經過觀音區金湖里附近的產業道路時，發現游男躺在路邊的草叢旁，看起來相當虛弱，且有脫水的情形，員警見狀先提供礦泉水給游男補充水份，並立即通知救護人員前來協助。

游男經緊急治療後逐漸恢復意識，向員警表示他是下午2點左右從中壢區搭公車，要到找觀音區金湖里找朋友，因公車站牌離朋友家大約還有2公里，他以徒步的方式前往，但是因為腳痛風須拄著拐杖行走，加上烈日當頭天氣炎熱，途中就因為體力不支倒在路旁。而該地點相當偏僻，他試圖呼救卻始終沒人經過，於是一躺就是9個小時。


▲員警發現游姓男子身體虛弱而且有脫水的狀況，先給予礦泉水補充水分之後再緊急醫療救治。（圖／大園分局新坡派出所提供 , 2018.06.09）

由於游男表示自己沒有工作也沒有家人，負擔不起醫藥費不願就醫，員警擔心他回家後沒人照顧，便將他載到觀音區坑尾里的女友住處，女友得知情形後連忙向員警道謝，並說幸好有員警剛好巡邏經過，否則游男可能就因為脫水而有生命危險，感謝員警將他從鬼門關前救回來。


▲警方將游姓男子載回女友住處，婦人對員警的善行相當感激，不斷道謝。（圖／大園分局新坡派出所提供 , 2018.06.09）

關鍵字路倒中暑產業道路
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