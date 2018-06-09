穿上碩士袍 羽球球后戴資穎獲市長獎畢業

（中央社記者陳妍君台北9日電）台北市立大學今天舉行畢業典禮，羽球世界球后戴資穎也回校開心領獎。戴資穎因成績優異，獲頒市長獎和術科傑出貢獻獎；她表示，第一次穿碩士袍、戴上四方帽，覺得「滿酷的」。

戴資穎上午從北市大競技運動訓練研究所畢業。在畢業典禮上，司儀一宣布術科傑出貢獻獎唯一得主戴資穎，全場學生立即歡聲雷動；戴資穎從校長戴遐齡手中接下獎狀時，更引來歡呼、口哨聲不斷。

戴遐齡曾任行政院體育委員會主委，退役前是田徑國手。她指出，戴資穎是自律性非常高的學生和選手，今年又考上北市大競技運動訓練研究所博士班；身為運動員，可以在術科、學科表現這麼好，「我覺得很不容易，她真的是一個運動員的典範」。