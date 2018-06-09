重居住安全 侯友宜：莫被居住正義民粹綁架

（中央社記者黃旭昇新北9日電）國民黨新北市長參選人侯友宜表示，居住安全比居住正義重要，不要老是被居住正義民粹綁架，他將推動捷運「三環三線」與沿線都市更新。市議員參選人今天表示，不懂侯友宜的邏輯。

國民黨新北市長參選人侯友宜8日晚間出席新北市地政業務從業人員職業工會會員代表大會餐敘，應邀致詞表示，居住安全重要性遠超過居住正義，不要老是被居住正義的民粹綁架，沒有安全就沒有一切。

侯友宜表示，新北市的防災建築再生自治條例已公佈，危險、老舊房屋不須審議，可獲得50%容積獎勵，加速都市更新。近年房地產景氣不佳，他若當選市長，將推動捷運「三環三線」與捷運沿線都市更新，活絡相關產業。