馬英九大啖香蕉 避談與吳敦義不同調

（中央社記者劉麗榮台北9日電）國民黨新竹縣長人選未定，主張依黨內初選制度走的前總統馬英九今天被問到是否和國民黨主席吳敦義的意見不一樣時表示，「我們還是談香蕉吧」。

國民黨中常會5月30日通過中常委姚江臨等人提案，撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，未來提名採全民調、徵召、開放參選都是可能選項。

國民黨副主席曾永權日前向馬英九說明新竹縣長提名狀況後，馬英九表示，仍希望黨內初選依制度走，才能弭平爭議。不過，吳敦義主張，依中常會決議處理，能協調就協調，不一定採全民調。