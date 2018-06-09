東奧正名連署達標 台聯推出首位議員參選人

（中央社記者葉素萍台北9日電）台灣團結聯盟今天舉行記者會，公布第一位今年底市議員參選人莊貽量。台聯主席劉一德說，台聯以選舉推動正名運動，參選人須完成東奧台灣正名連署書台灣版、日本版各1000份。

劉一德表示，目前西元2020年東京奧林匹克運動會正名有兩個運動正在推動，一個在台灣舉辦東奧正名公投；另一個是連署要提給日本。

前奧運選手紀政領銜提出「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」全國性公民投票案。

劉一德說，接受台聯徵召提名的參選人，應認同台聯黨綱，以「抗中保台、正名制憲、追求國家正常化」理念與目標，也須完成2020年以台灣名義參加東奧連署書（台灣版與日本版）各1000份以上，簽具參選人忠誠切結書，繳交新台幣50萬元保證金，5年內未脫黨或未被開除黨籍者無息退還。