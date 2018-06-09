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即時跑馬燈女童抓傷同學　10指被剪見血見肉民進黨彰化縣黨部　新舊任主委交接8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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殘忍！女童抓傷同學　10指被剪「見血見肉」母氣炸

生活中心／綜合報導2018/06/09 12:52
▲一位母親在臉書社團「爆料公社」中指控，女兒在幼稚園和同學爭吵，不慎抓傷同學，園長卻擅自幫忙剪指甲，將女兒 10 指剪至「見肉見血」。（圖／翻攝自爆料公社）
▲一位母親在臉書社團「爆料公社」中指控，女兒在幼稚園和同學爭吵，不慎抓傷同學，園長卻擅自幫忙剪指甲，將女兒 10 指剪至「見肉見血」。（圖／翻攝自爆料公社）

這樣對小朋友是否太過殘忍？一位母親在臉書社團「爆料公社」中指控，女兒在幼稚園和同學爭吵，不慎抓傷同學，園長卻擅自幫忙剪指甲，將女兒 10 指剪至「見肉見血」，孩子回家表示手指很痛、連日餘悸猶存，她感到心疼不已。

該母親在文中表示，上（ 5 ）月 24 日，女兒在幼稚園跟小朋友不明原發生爭吵，女兒抓傷對方，園長見女兒手指甲尖尖長長的，便擅自剪去女兒雙手指甲。她接著說「結果這個老園長把我女兒的指甲剪到底， 10 隻都見血見肉，還拔手指旁邊的皮，當時我女兒的導師還站在旁邊看」，質疑老師為何不制止，認為處理方式應當先通知雙方家長，請家長幫孩子剪指甲。

事發當天孩子回家後說手指很痛，「小孩的手指還在流血，身為媽媽的我看了真的心碎，心真的好痛，小孩當時被剪的過程是如此痛苦，還拔手指旁邊的皮，這根本是凌虐、虐待」，她詢問孩子情形，孩子卻沈默掉眼淚。事後園方曾到家中致歉，園長表示自己眼睛不好，她聽聞後氣問「她明明知道自己眼睛不好、就會剪不好了，為何還要幫小孩剪指甲？」

「孩子在家的狀況變成常常會自己看著指甲躲著在哭，也變得不愛說話了，原本活潑的孩子忽然這樣」，隔周女兒要去學校上課當日早上又被嚇醒，再度看著指甲哭，讓母親很心酸，直言「孩子的心理已經受創！一個那麼愛漂亮的孩子看著她的指甲變成這樣」，母親氣得到幼稚園要和園長理論，園方態度卻不是很好，讓她簡直氣炸。

文章一出，隨即引發網友熱議「就算是園長和老師，沒有問過學童家長，怎麼可以隨便剪人指甲」、「看了好心疼」、「老園長手伸好伸滿」、「太可怕了剪成這樣」、「剪這樣太扯了啦！小孩的手很嫩的，看了就覺得好痛」。


▲一位母親在臉書社團「爆料公社」中指控，女兒在幼稚園和同學爭吵，不慎抓傷同學，園長卻擅自幫忙剪指甲，將女兒 10 指剪至「見肉見血」。（圖／翻攝自爆料公社）

關鍵字指甲剪指甲園長虐待幼稚園女童
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