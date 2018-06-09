影／民進黨彰化縣黨部　舉辦新、舊任主委交接

▲民進黨彰化縣黨部舉辦新舊任主委交接典禮，彰化市長邱建富順利宣誓就職並和卸任的黃振彥完成新舊任主委的交接儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

當選民進黨彰化縣黨部第16屆主委的彰化市長邱建富，8日晚上在新舊任主委交接典禮上強調，他接下黨部主委之後有三大任務，首先是全力輔選年底的五合一選舉，打破過去民進黨縣長無法連任的魔咒，並達成「縣長連任、議會過半、五合一全壘打」目標；其次，加強民進黨的形象宣傳；第三項任務則是加強組訓，為民進黨培植更多的人才！

8日晚上6點起在彰化市大和屋國際美食館舉行的「民進黨彰化縣黨部第15、16屆主任委員交接典禮」，約有800餘人與會，冠蓋雲集！典禮中，在民進黨中常委陳勝宏的監誓與監交之下，邱順利宣誓就職並和卸任的黃振彥完成新舊任主委的交接儀式。



▲民進黨彰化縣黨部舉辦新舊任主委交接典禮，彰化市長邱建富順利宣誓就職並和卸任的黃振彥完成新舊任主委的交接儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

已連任兩屆彰化市長的邱建富，過去參選過3次的民進黨彰化縣黨部主委，卻都以些微票數落敗，今年5月27日以3478票的高票，終於如願以償地順利當選民進黨彰化縣黨部第16屆的主委一職。



▲民進黨彰化縣黨部舉辦新舊任主委交接典禮，彰化市長邱建富順利宣誓就職並和卸任的黃振彥完成新舊任主委的交接儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

從政16年多的邱建富，自2002年起擔任彰化縣第15、16屆議員，期間深入基層服務，努力為民喉舌，積極爭取地方建設，獲鄉親肯定。2009年邱轉換政治舞台，參選第16屆彰化市長，以近5萬票高票當選。



▲民進黨彰化縣黨部舉辦新舊任主委交接典禮，彰化市長邱建富順利宣誓就職並和卸任的黃振彥完成新舊任主委的交接儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

就任市長後政通人和，順利推動地方建設，同時積極拓展城市交流、開創文化觀光新局，令人耳目一新，2014年底改選第17屆彰化市長，以70703票順利蟬連，領先對手達1萬7千多票。



▲民進黨彰化縣黨部舉辦新舊任主委交接典禮，彰化市長邱建富順利宣誓就職並和卸任的黃振彥完成新舊任主委的交接儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

在兩任的彰化市長任內，邱建富的政績不錯，不僅針對懸宕20年以上的40項市政建設，克服萬難，成功解決了其中的37項，包括「率先實施市區路邊停車收費」、「第二納骨塔興建工程」、「曉陽路、中華西路口截角工程」等。



▲民進黨彰化縣黨部舉辦新舊任主委交接典禮，彰化市長邱建富順利宣誓就職並和卸任的黃振彥完成新舊任主委的交接儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

此外，又積極推動的重大建設陸續定案或規劃中，包括鐵路原線高架化、臺中捷運延伸彰化市、彰化市汙水下水道、原第二停車場BOT規劃案等，與魏明谷縣長、黃秀芳立委合作向中央爭取的重大建設經費近700億元；同時，規劃五大觀光軸線，讓彰化市觀光人數逐年快速成長。