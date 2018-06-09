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娛樂

波登被爆「為情自殺」　女友出面說話了

娛樂中心╱綜合報導2018/06/09 12:32
▲波登（左）被爆「為情自殺」。右為女友阿基多。（圖／翻攝波登ig，2018.06.09）
▲波登（左）被爆「為情自殺」。右為女友阿基多。（圖／翻攝波登ig，2018.06.09）

CNN發表聲明證實，美國名廚安東尼波登近日在法國拍攝旅遊美食節目《波登闖異地》，沒想到卻在當地時間8日早上，被發現在飯店用毛巾上吊自殺，終年61歲，消息一出震驚外界，如今更有消息傳出，波登疑似「為情自殺」。

根據報導，波登和阿基多（Asia Argento）相戀兩年，她也是遭好萊塢淫監哈維溫斯性侵的受害者之一，去年阿基多出面指控哈維溫斯坦時，波登還一直陪在女友身邊支持她。

不過，日前阿基多卻被發現，與記者克萊門（Hugo Clement）在羅馬態度親密，期間波登還買了一幅憂鬱的畫作，主題是「世界正在崩塌，而我只能學會忍受。」因而被懷疑波登自尋短見的原因之一是情變。

本來，波登死訊傳出後，阿基多曾透過ig撰文悼念，對男友離世感到非常悲痛，她寫下：「安東尼將自己的一切奉獻給從事的工作。他的智慧與無畏觸動了很多人，慷慨大方。他是我的愛，我的基石，我的保護者，我感到無比心痛。我向其家人送上慰問，也希望大家尊重我們的私癮。」

但阿基多後來又在波登死訊傳出兩個小時後，公開身穿「fxxk everyone」字句的髒話T恤，更留言「你知道我在講你！」接著又很快刪除，啟人疑竇。


▲阿基多在波登死後突然po出髒話T恤。（圖／翻攝阿基多ig，2018.06.09）

 

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