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〈第一次投保就上手〉先買保障、再累積資產 可從三大

鉅亨網2018/06/09 12:30
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6 月畢業季節到來，應屆畢業生紛紛投入勞動市場成為社會新鮮人，根據教育部統計處推估，今年 6 月將有約 30.1 萬的大專院校畢業生，即將進入社會，領到人生第一份正職薪資。全球人壽提醒，領到第一份薪水時就要做好財務規劃，優先順序是，先買保障，再累積資產，其中保障部分，建議可為健康買保險、可買投資型保單、還可買利變型年金險。只要善用年輕人最大資產「時間」，就能在「複利」幫助下，逐步累積資產。

社會新鮮人的熱門話題之一：「起薪多少才合理？」根據勞動部職業類別薪資調查統計，職場新鮮人平均起薪 26K，與年輕人期待的起薪 33K 有差距。因此，有些年輕人會有：「薪水這麼少怎麼攢錢？」的心聲，甚至有些社會新鮮人因不做財務規劃管理，出社會半年至 1 年都是月光族。

全球人壽表示，不論 26K 還是 33K，想要累積資產的步驟跟方法都一樣，那就是「先留再花」，並且利用自動轉帳機制，把錢藏起來，讓自己花不到，自然就能攢到錢。

舉例來說，社會新鮮人可以先設定每月留下薪水的 10%，例如 26K，每月留 2600 元，可以透過薪資帳戶，一領到薪水，就自動把 2600 元轉帳到另一個沒有提款卡的銀行帳戶，這樣一來，一年下來就可以累積到 3 萬元。

3 萬元可以怎麼做財務規劃？全球人壽表示，可以先幫自己的「健康」買保險，因為年輕人最大的資產莫過於健康與時間，然而，健康卻可能面臨疾病或意外風險，若失去健康，就無法工作，導致收入中斷。因此建議年輕人可以優先幫自己買定期保險，包括殘扶險、醫療險、意外險、癌症險，讓風險萬一降臨，還有理賠金幫自己度過難關。

如果每個月只能留下 2600 元，又想買保障，同時累積財富，則可以考慮購買投資型保單。

全球人壽解釋，所謂投資型保單，商品的類型還可以分為年金險與壽險，以年輕人來說，建議購買投資型壽險商品，因為有些投資型壽險還提供附加醫療險、意外險等附約的權利，又可以同時投資基金，而且基金種類相當多，包含全球型、股票型、債券型、國內基金、海外基金，年輕人可以透過投資型保單，了解全球市場經濟脈動，用少少的錢，參與全球經濟成長，同時累積財富。

若擔心自己不懂基金，也不會選擇基金的社會新鮮人，可以選擇具有儲蓄功能的利率變動型年金保險，當作資產累積工具。例如當帳戶累積 1 萬元後，可直接上網投保利率變動型年金險，每累積到 1 萬元就買 1 張，時間一久，也會累積好多張保單，穩穩的朝人生第一桶金邁進。

 

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