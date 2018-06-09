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中央社

擴張南海島礁　陸「造島神器」天鯤號展開海試

中央社2018/06/09 12:23
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北9日電）陸媒報導，被稱為「造島神器」的中國大陸絞吸挖泥船「天鯤號」，昨天下午前往浙江花鳥山海域，開啟首次海試之旅。此前官媒已表明，天鯤號未來將用於擴展南海島礁的面積。

澎湃新聞報導，天鯤號首次海試預計航行3至4天，承建天鯤號的振華重工啟東海洋工程公司副總經理陳新華表示，天鯤號測試各項指標達到要求後，預計今年底前完成命名交船。

根據資料，天鯤號是亞洲最大的絞吸挖泥船，船長140公尺，寬27.8公尺，最大挖深35公尺，總裝機功率2萬5843千瓦，設計每小時挖泥6000立方公尺。絞刀功率達到6600千瓦，為亞洲第一、世界第3；遠程輸送能力15公里，更居世界第一。

監造組船體工程師孔凡震形容，天鯤號挖掘填滿一座「水立方」，功率最大的情況下，只需要6天半的時間。水立方是中國知名的國家游泳中心主場館，建築總面積近8萬平方公尺。

人民日報海外網先前報導，中國2017年在南海島礁新建設施佔地達29萬平方公尺，包括地下儲存區域、行政建築和大型雷達等重要設施。

文章也提到，天鯤號下水後，中國現有的大型器械將陸續參與南海陸域吹填工程，「南海島礁的面積將會進一步擴展，布局相關功能設施的需求將會得到進一步滿足。」

文章指出，中國在南海的島礁建設是為了滿足各類民事需求等具體責任和義務，「但也包括滿足必要軍事防衛需求。」（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1070609

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