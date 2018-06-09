擴張南海島礁　陸「造島神器」天鯤號展開海試

（中央社台北9日電）陸媒報導，被稱為「造島神器」的中國大陸絞吸挖泥船「天鯤號」，昨天下午前往浙江花鳥山海域，開啟首次海試之旅。此前官媒已表明，天鯤號未來將用於擴展南海島礁的面積。

澎湃新聞報導，天鯤號首次海試預計航行3至4天，承建天鯤號的振華重工啟東海洋工程公司副總經理陳新華表示，天鯤號測試各項指標達到要求後，預計今年底前完成命名交船。

根據資料，天鯤號是亞洲最大的絞吸挖泥船，船長140公尺，寬27.8公尺，最大挖深35公尺，總裝機功率2萬5843千瓦，設計每小時挖泥6000立方公尺。絞刀功率達到6600千瓦，為亞洲第一、世界第3；遠程輸送能力15公里，更居世界第一。