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中央社

籲拉美堅守與台邦交 美議員：勿為金援輕信中國

中央社2018/06/09 12:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）近一年多來，中國積極拉攏台灣的拉美友邦，巴拿馬與多明尼加接連與台斷交，引起美國國會注意。日前訪台的聯邦眾議員羅斯雷提能今天呼籲拉美各國，切勿為金援輕信北京當局。

美國之音（Voice of America）報導，古巴裔的共和黨眾議員羅斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen）在國會山莊向華府智庫全球台灣研究中心（GTI）發表演講。她透露，自己昨天會晤宏都拉斯總統耶南德茲（JuanOrlando Hernandez），告訴對方不要聽信中國的「虛假承諾」、與台灣斷交，因為已有許多案例顯示，中國在拉美及非洲地區到處撒錢，卻沒有兌現承諾。

據羅斯雷提能表示，耶南德茲回答她說，洪都拉斯很貧窮，他得從各方面尋求財政支持，但他也很清楚，美國和台灣是宏都拉斯的盟友。

羅斯雷提能相信，台灣應該不會失去洪都拉斯，但來自美國的幫助將舉足輕重。她說，如今台灣「已在拉美失去兩個邦交國，不能再失去任何一個，否則將產生骨牌效應」。

羅斯雷提能表示，中國在西半球的長期戰略目標是削弱美國民主及影響力，建立有利中國專制體制的世界新秩序，每多一個台灣友邦與中建交，美國影響力也將益發削弱。因此，美國必須支持台灣維繫與拉美各國的關係，和台灣這位民主盟友站在一起，不論是貿易協定、軍售或外交上，雙方都須締造更多連結。如此一來，「不僅至關擊退中方攻擊，更有助將民主擴及全球」。

羅斯雷提能近期才剛訪問台灣，並會晤蔡英文總統。她表示，民主自由是台灣所應強調的亮點，拉美國家基於貧窮，需要外來資金援助，中國就是他們的「蜜糖老爹」（sugar daddy），但這樣的關係卻是「承諾有餘、兌現不足」。

全球台灣研究中心和國際評估與戰略中心（IASC）在座談會上針對台美如何因應中國在拉美的擴張進行討論。許多專家都認為，雖然台灣的金援實力無法與中匹敵，但台美共享的民主自由價值，就是對拉美各國最好的宣傳利器。1070609

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