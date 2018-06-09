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中央社

世界海洋日 澎湖南方四島之美新書發表

中央社2018/06/09 12:26
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社澎湖縣9日電）澎湖海洋國家公園管理處今天配合世界海洋日活動，發表「海角之鄉」與「海影」2本新書，將澎湖南方四島國家公園之美的人文歷史與水下的瑰麗海底世界，一一呈現。

海管處長洪啟源表示，配合「Clean our ocean─107年世界海洋日系列活動」，今天在澎湖地質公園發表「海角之鄉─澎湖南方四島人文歷史紀實」與「海影─澎湖南方四島」2本新書，讓南方四島國家公園完整美麗的風貌，躍然紙上。

來自東吉的許光輝創作「海角之鄉」，以在地人訴說四島的歷史，其中東吉曾是早年的海洋古道中繼站；西吉則是玄武岩奇幻島；東、西嶼坪有獨特的菜宅梯田與高地村莊。

至於「海影」新書，創作的潛水專家陳軍豪，單單進入四島水下拍攝超過40次以上，作品可以千變萬化來形容水下之美，看過之後會讓人不再懷念陸地的風景，而是難忘海中的世界。

海管處表示，「海角之鄉」紀錄東、西吉嶼及東、西嶼坪等地名由來及島民生活智慧，從書中可讓人重返60年代南方四島的人文歷史；至於「海影」一書則是串連、集結海水下變化、微觀、獨特、平息等，一覽多采繽紛的水下世界，認識不一樣的澎湖南方四島國家公園。

海管處表示，今天的新書發表會中，還邀請2名作者進行新書分享導讀，一起探索遊歷南方四島海中多樣風貌與人文風情，與會民眾並獲贈「海角之鄉」1冊，而購買「海影」則獨享6折優惠。（編輯：劉政權）1070609

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