金正恩不走老路 北韓談判手段翻新

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據前談判專家和官員，北韓的核專業技術已永久奠定，金正恩有更多外交和討價還價的空間，為政權的生存擘畫下個階段。

對那些曾與北韓直接打交道的人而言，近來北韓與美國和南韓進行的外交努力代表一個新的開始：談判策略進化和主動示好。他們表示，這顯示北韓領導人金正恩的做法，和他的父親與祖父之間存在根本差異。

川金會：美國北韓過招（中央社倫敦9日綜合外電報導）美國和北韓以往不是沒有談判過，只是成效不彰，大部分人的評價是，北韓的期望和意圖一直令人摸不透。但在34歲領導人金正恩身上，可看到北韓談判手段翻新。

金正恩和美國總統川普（Donald Trump）12日將在新加坡舉行歷史性峰會，全世界對這一刻已做好準備，動機因此變成關鍵問題。

川普希望達成朝鮮半島非核化的協議，至少從原則來看，北韓聲稱會支持這個願景。

然而，非核化會牽涉到什麼問題、驗證要到什麼程度、平壤放棄核武會要求以什麼作為交換，這些主要問題仍存在。

2006至2008年間曾任六方會談南韓首席談判代表的千英宇說：「金正恩可能會達成歷史性協議。」

千英宇說：「現在他需要的是讓步，以達到經濟發展的目標。就算他現在選擇放棄核武，之後要重建核武也輕而易舉。」

從歷史來看，與北韓談判往往紛紛擾擾。北韓一開始會升高緊張局勢，誘使美國和南韓上談判桌，再來會在每個階段拖延談判，要求提供經濟補償。

前美國外交官大場敏太郎說：「他們的策略就是，逮到機會就升高緊張關係，達到目的後再進行接觸。這讓美國總是在北韓設定的條件下，與他們打交道。」

但北韓近期的一連串行動，讓部分分析家對金正恩產生希望，認為他與他的父親和祖父追求的目的有根本區別。

上週金正恩的左右手金英哲在華府與川普見面，分析家表示，此行目的在於建立雙方互信。金英哲是將近20年來訪美的最高層北韓官員。幾天後，為了穩定軍心，北韓軍方高層進行人事洗牌。

然而，對許多分析家而言，川普一開始先取消川金會，北韓接著釋出安撫訊息，這正是金正恩堅持透過外交途徑解決問題的重要訊息。

千英宇說：「金正恩意識到惹惱美國的後果，因此決定讓步。他沒有忘記自己的大目標。」

金正恩是否將新加坡峰會作為外交騙術、為了解除制裁所耍的把戲，抑或是在孤立多年後，誠心想再度與國際社會互動，分析家對此仍意見分歧。

南韓國家情報單位北韓小組前負責人金正鋒（KimJong-bong，音譯）表示，由於北韓已完成核計畫，目前的外交局勢與前幾年不同。

他說：「（金正恩和川普）可能會在模糊的非核化定義下，達成某種大框架協議，但問題將在於落實。」

他補充說：「金正恩似乎對自己重建核武的能力有信心（即使他現在選擇放棄核武）。」

與他的父親金正日掌權時奉行的「先軍政策」不同，金正恩追求經濟成長和發展核武的雙軌「並進路線」。

去年平壤宣布「國家核武力量」已完成後，部分專家現在相信金正恩希望將焦點放在經濟發展上。

南韓總統文在寅顧問李鍾碩（Lee Jong-seok，音譯）說，近期北韓外交上對美國頻頻示好，這在過去是「無法想像的」，平壤有「變成正常國家的強烈慾望」。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1070609