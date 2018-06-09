遴選案是否入校史 台大校務會議：先收集資料

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，教育部4月27日正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段，台大則預計提出訴願、行政訴訟等救濟手段。

（中央社記者陳至中台北9日電）台大校長遴選爭議不斷，台大今天召開校務會議，經表決通過將收集、整理相關資料，待事件告一段落後，再討論後續工作，包括寫入校史的事項。

不過，許多校務會議代表認為上述提案文字過於強烈，認為不該強調「政治力」，且現階段還在法律程序中，各種聲音都有，直接寫入校史，可能造成校內持續的分裂。

也有校務會議代表認為，校長遴選爭議涉及非常多的角度和觀點，「誰來寫歷史」會非常關鍵，台大如果要寫史，一定要用嚴謹的態度，廣納各種意見，納入不同立場的教授。

經過超過一小時的討論，主持會議的台大代理校長郭大維提出修正，不直接強調列入校史，而是先由行政副校長組成工作小組，收集相關資料，待事件結束後，再提校務會議報告，決定要如何寫入校史。

郭大維的修正也引起許多質疑，學生代表一度提出擱置，但經表決44票贊成擱置、44票反對擱置，票數都沒有過半，因此擱置案沒有通過。郭大維隨後直接要求表決他的修正提案，獲得69票贊成、2票反對。

郭大維最後宣讀的修正案是，第一，呼籲重視大學自主精神，遴選不應受外力干擾。第二，由行政副校長召集各學院代表、學生代表若干人，組成工作小組收集資料作保存。第三，待事件結束後，進行資料相關收集整理後，提校務會議報告，再討論後續工作，包括寫入校史的事項。（編輯：黃瑞弘）1070609