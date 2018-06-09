遴選案是否入校史 台大校務會議：先收集資料

（中央社記者陳至中台北9日電）台大校長遴選爭議不斷，台大今天召開校務會議，經表決通過將收集、整理相關資料，待事件告一段落後，再討論後續工作，包括寫入校史的事項。
台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，教育部4月27日正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段，台大則預計提出訴願、行政訴訟等救濟手段。
台大今天召開校務會議，會議代表官俊榮等人提案「校務會議應推動檢討本次校長遴選所受政治力干擾並研擬維護自主之道」，並具體建議將相關事實證據列入校史。
不過，許多校務會議代表認為上述提案文字過於強烈，認為不該強調「政治力」，且現階段還在法律程序中，各種聲音都有，直接寫入校史，可能造成校內持續的分裂。
也有校務會議代表認為，校長遴選爭議涉及非常多的角度和觀點，「誰來寫歷史」會非常關鍵，台大如果要寫史，一定要用嚴謹的態度，廣納各種意見，納入不同立場的教授。
經過超過一小時的討論，主持會議的台大代理校長郭大維提出修正，不直接強調列入校史，而是先由行政副校長組成工作小組，收集相關資料，待事件結束後，再提校務會議報告，決定要如何寫入校史。
郭大維的修正也引起許多質疑，學生代表一度提出擱置，但經表決44票贊成擱置、44票反對擱置，票數都沒有過半，因此擱置案沒有通過。郭大維隨後直接要求表決他的修正提案，獲得69票贊成、2票反對。
郭大維最後宣讀的修正案是，第一，呼籲重視大學自主精神，遴選不應受外力干擾。第二，由行政副校長召集各學院代表、學生代表若干人，組成工作小組收集資料作保存。第三，待事件結束後，進行資料相關收集整理後，提校務會議報告，再討論後續工作，包括寫入校史的事項。（編輯：黃瑞弘）1070609