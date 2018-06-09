〈第一次投保就上手〉外幣保單夯 新手先確認需求並留

外幣保單夯，根據金管會統計前 4 月外幣保單新契約保費年增 6 成，壽險業者表示，市售保險商品有多種幣別可選擇，包括人民幣、美元、澳幣等，須留意的是，外幣保單具流動性和匯兌風險，建議民眾在投保外幣保單前，應先確認財務需求，再挑選合適的商品。

根據金管會統計外幣保單最新銷售情況，今 (2018) 年前 4 月外幣保單新契約保費收入衝高到 2424 億元，比去年同期成長 6 成，包括美元保單、人民幣保單都持續熱賣。

目前市面上保險商品雖有多種幣別可以選擇，但第一金人壽表示，以長線來看，美元保單具有匯兌收益、抗通膨和預定利率較高等優勢，至今仍是民眾首選。