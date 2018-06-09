NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女童抓傷同學　10指被剪見血見肉民進黨彰化縣黨部　新舊任主委交接8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈第一次投保就上手〉外幣保單夯 新手先確認需求並留

鉅亨網2018/06/09 12:40
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

外幣保單夯，根據金管會統計前 4 月外幣保單新契約保費年增 6 成，壽險業者表示，市售保險商品有多種幣別可選擇，包括人民幣、美元、澳幣等，須留意的是，外幣保單具流動性和匯兌風險，建議民眾在投保外幣保單前，應先確認財務需求，再挑選合適的商品。

根據金管會統計外幣保單最新銷售情況，今 (2018) 年前 4 月外幣保單新契約保費收入衝高到 2424 億元，比去年同期成長 6 成，包括美元保單、人民幣保單都持續熱賣。

目前市面上保險商品雖有多種幣別可以選擇，但第一金人壽表示，以長線來看，美元保單具有匯兌收益、抗通膨和預定利率較高等優勢，至今仍是民眾首選。

而若依理財功能劃分，美元保單主要分為投資型與還本型兩大類。第一金人壽總經理林元輝指出，以投資型保單來說，本身尚有壽險、醫療險缺口的人，適合投保美元變額萬能壽險，保戶每月所繳的保費，一部分會分配到投資帳戶中，除了基本的保障，也具備理財功能。

如果想要累積退休金，民眾可依照自己的經濟能力，以定期定額或躉繳方式投保美元變額年金險，設定年金給付年齡後，投入資金並長期滾存，一旦達特定年齡，每年即可領取一筆年金，活到幾歲，就領到幾歲。

林元輝說，相較於投資型，還本型保單的預定利率為固定，不受市場利率波動影響，風險程度較低，適合保守型的理財人；一般來說，此類保單的還本金領回方式分為三種，包括繳費期滿一次領回、繳費期滿定期領回、繳費期滿且達特定年限領回。
  
不過，提醒民眾投保美元保單要特別留意流動性風險和匯兌風險，在外幣保單滿期之前，若要從價值金中提領部分資金，將影響原始的投資本金的利息收益；此外，購買美元保單時的匯率，與繳費期滿領取保險給付的匯率不一，可能造成匯兌損失。

因此決定投保美元保單前，民眾應先確認財務需求、挑選合適商品並留意相關風險，如此才能做出正確的判斷，為投資理財加分。 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字外幣保單美元保單第一金人壽保險投保金管會headline
〈第一次投保就上手〉先買保...〈第一次投保就上手〉投資型...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan