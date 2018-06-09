杜特蒂親嘴風波 女兒：以後隨行監控

（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）菲律賓總統杜特蒂親嘴風波餘波盪漾！杜特蒂的女兒、作風同樣強勢的納卯市長薩拉．杜特蒂揚言，以後父親出國都得隨行監控，以免他再親別的女人。
菲國媒體報導，薩拉（Sara Duterte-Carpio）昨天以貴賓身分在馬里沓鎮（Malita）出席西納卯省（Davao Occidental）省政府大樓破土典禮時致詞說：「下次父親出國，我會自己出錢買機票跟去，以確保他不能親吻別的女人。」
馬里沓鎮距納卯市大約130公里。
杜特蒂3日至5日在南韓進行官方訪問，但他在3日下午會見菲僑時，卻親吻了2名旅韓女菲僑，其中一人還是嘴對嘴，在菲律賓國內引起風暴。女權團體以及反對陣營人士抨擊杜特蒂濫用職權及貶抑女性。
現年已經73歲的杜特蒂返回馬尼拉後說明，親吻女性是他的一貫風格，心中並無邪念，早在擔任納卯市（Davao）市長和2016年競選總統時，就親過很多支持者。
他還開玩笑說，女兒薩拉是他唯一的罩門，「她是個醋罈子，可能會斥責我，所以我會暫時留在馬尼拉，等風聲過後再回納卯市。」
薩拉是杜特蒂與元配生的長女，現為納卯市長，作風也非常強勢。
2011年7月，納卯市一名法警持法院命令帶隊拆除違章建築，薩拉打電話要求這名法警延後執行，讓她有時間與拆遷戶協調，但法警未予理會。薩拉趕到現場後揍了法警3拳，一年後她才道歉。
薩拉的揍警行為獲得納卯市民的讚賞，認為她體貼貧民心切才有這樣的舉動。
2015年10月，她為了支持父親競選總統，還豪邁地剃了光頭。（編輯：陳俊碩）1070609