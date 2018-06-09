杜特蒂親嘴風波 女兒：以後隨行監控

（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）菲律賓總統杜特蒂親嘴風波餘波盪漾！杜特蒂的女兒、作風同樣強勢的納卯市長薩拉．杜特蒂揚言，以後父親出國都得隨行監控，以免他再親別的女人。

菲國媒體報導，薩拉（Sara Duterte-Carpio）昨天以貴賓身分在馬里沓鎮（Malita）出席西納卯省（Davao Occidental）省政府大樓破土典禮時致詞說：「下次父親出國，我會自己出錢買機票跟去，以確保他不能親吻別的女人。」

馬里沓鎮距納卯市大約130公里。

杜特蒂3日至5日在南韓進行官方訪問，但他在3日下午會見菲僑時，卻親吻了2名旅韓女菲僑，其中一人還是嘴對嘴，在菲律賓國內引起風暴。女權團體以及反對陣營人士抨擊杜特蒂濫用職權及貶抑女性。