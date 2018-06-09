NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女童抓傷同學　10指被剪見血見肉民進黨彰化縣黨部　新舊任主委交接8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台韓自動通關月底上路 互訪人次可望破200萬

中央社2018/06/09 12:41
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）台韓交流更上層樓。韓國駐台副代表朴起準今天表示，韓國與台灣推動互惠自動通關，預計月底正式啟動，將進一步促進觀光交流；今年台韓雙方互訪人次可望突破200萬。

朴起準（Park Kijun）告訴中央社記者，台韓推動互惠自動通關，增加雙邊觀光交流，並提高旅遊的便利性。未來台灣旅客赴韓國，將可使用自動查驗通關系統入境，減少排隊等待的時間；韓國旅客來台也將可享有同樣待遇。

朴起準表示，台韓自動通關措施預計6月底正式上路。這項新措施可望進一步促進雙邊互訪人數，他很有信心，今年台韓互訪人次將突破200萬。

根據觀光局資料，去年韓國來台旅客達到105萬4708人次，同年，台灣赴韓國旅客則有88萬8526人次。

除台韓自動通關將上路，自由時報今天報導，年底之前，還將新增另外2個國家的人士來台可使用自動通關系統。澳洲去年11月宣布將台灣納為澳洲入境「智慧閘門」永久適用國，台灣晶片護照持有者可於澳洲境內主要國際機場使用入境「智慧閘門」通關；台灣也將對澳洲開放自動通關系統。

美國是第一個全面使用台灣自動查驗通關系統的國家。自去年11月起，台灣納入美國「全球入境計畫」，台灣民眾赴美可享有快速通關入境，而申請通過「全球入境計畫」的美國民眾入境台灣，也可使用台灣的「入出國自動查驗通關系統」（e-Gate）。（編輯：李信寬）1070609

杜特蒂親嘴風波 女兒：以後...合併大眾銀員工離職潮 元...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan