台韓自動通關月底上路 互訪人次可望破200萬

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）台韓交流更上層樓。韓國駐台副代表朴起準今天表示，韓國與台灣推動互惠自動通關，預計月底正式啟動，將進一步促進觀光交流；今年台韓雙方互訪人次可望突破200萬。

朴起準（Park Kijun）告訴中央社記者，台韓推動互惠自動通關，增加雙邊觀光交流，並提高旅遊的便利性。未來台灣旅客赴韓國，將可使用自動查驗通關系統入境，減少排隊等待的時間；韓國旅客來台也將可享有同樣待遇。

朴起準表示，台韓自動通關措施預計6月底正式上路。這項新措施可望進一步促進雙邊互訪人數，他很有信心，今年台韓互訪人次將突破200萬。