合併大眾銀員工離職潮 元大銀9分行暫停營業

金管會銀行局表示，元大銀行因合併大眾銀行過程中，產生暫時性人力短缺現象，元大銀行今年1月向金管會申請暫停9家分行營業獲准後，元大銀行3月一口氣暫停9家分行營業，元大銀行也承諾暫停營業的這9家分行會在兩年內申請復業。

官員透露，據元大銀行說法，合併時元大銀行提出的優離方案不錯，不少原大眾銀行行員選擇優離方案。

銀行局官員說，早年曾有銀行因行員罷工，人力吃緊，因而暫停部分分行業務情況，但合併造成行員大量流失，而不得不申請暫停營業的情況是歷年罕見。

金管會表示，金融機構不能因合併而損及客戶權益，也要盡到照顧員工責任。

元大銀行申請暫停營業的9家分行為館前分行、敦南分行、和平分行、通化分行、仁愛分行、東台南分行、中華分行、北高雄分行及新左營分行，主要集中在北部。

元大銀行今年元旦完成合併大眾銀行，卻引發原大眾銀員工離職潮，據工會統計，截至1月19日，原大眾銀員工離職數已超過900人。（編輯：李明宗）1070609