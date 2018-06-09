高喊我愛台灣 史瓦帝尼王子將留台攻讀

史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王（H.M. KingMswatiⅢ）、莫查王妃（H.R.H.Inkhosikati LaMotsa），出席兒子的畢業典禮；副總統陳建仁、外交部長吳釗燮也到場。

實踐大學今天舉行106學年度畢業典禮，畢業生當中，有台灣邦交國之一的史瓦帝尼王國王子班柯希（Benkhosi Dlamini），班柯希也代表畢業生致詞。

（中央社記者余曉涵台北9日電）「我喜歡實踐，我愛台灣。」史瓦帝尼王子班柯希今天擔任實踐大學畢業生致詞代表，表達對台灣的熱愛，並將會繼續留在實踐大學攻讀碩士學位。

實踐大學頒發榮譽博士學位給恩史瓦帝三世，表彰他從1986年登基以來，不但治國有方，在國際場合全力支持台灣，為台灣發聲，積極鞏固兩國建交50年的邦誼，更致力推動非洲區域合作跟世界和平。

實踐大學指出，班柯希在大學就讀4年期間，同時在華語中心學習中文，除了參與學系安排的教學活動，也曾拍攝微電影介紹在台灣的生活點滴，並參加社團及跨校活動介紹史瓦帝尼。

副總統陳建仁致詞表示，很開心聽到班柯希將留在台灣讀書，希望可以繼續擔任雙方的友好橋梁。

班柯希代表畢業生致詞，他用中英文說，感謝實踐大學對他的教導，學校也安排他參觀台灣很多地方，並品嚐各種美食。

「我喜歡實踐，我愛台灣。」班柯希表示，他決定留在實踐攻讀碩士學位，祝福所有畢業生鵬程萬里。

實踐大學校長陳振貴致詞時也表示，班柯希的弟弟也將會申請來台就讀實踐大學。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070609