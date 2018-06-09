防強過軍改案 藍委立院外徹夜排班防蚊有一套

由於時值夏天，再加上立法院議場旁種滿景觀草叢、樹木，每天一到傍晚，議場周遭蚊蟲聚集，而在議場外徹夜排隊搶優先遞案權的立委們，就成了蚊蟲最好的攻擊目標。

（中央社記者王承中台北9日電）為防民進黨在臨時會強過軍改案，國民黨立委昨天開始在立法院議場外徹夜排班搶優先遞案權，為避免遭蚊蟲叮咬，藍委特地準備一頂可裝入兩張躺椅的大蚊帳，及其他捕蚊器具。

國民黨立委也曾在5月24日為了搶隔天院會的優先遞案權，到立法院議場外輪值排班。當時輪值大夜班的國民黨團書記長李彥秀在隔天秀出她的雙手，只見手上全是被蚊蟲叮咬的紅疹。與李彥秀一起輪值的國民黨立委林麗蟬也在臉書上發文表示，立法院的蚊子真的超級無敵多，一秒鐘沒驅蚊，就吻上她的臉，真不誇張。

有鑒於上次的經驗，這次國民黨立委有備而來，不僅配備防蚊液、蚊香、電蚊拍、捕蚊燈等捕蚊、驅蚊工具，甚至還準備了一個可以裝入兩張躺椅的大蚊帳，讓輪值大夜班的立委可以安心休息，不會再成為蚊蟲的美味獵物。

今天上午來接替曾銘宗、林德福的國民黨團副書記長柯志恩向中央社記者表示，曾銘宗告訴她，昨天晚上睡得很好，沒有蚊子來叮。除了準備捕蚊工具，國民黨立委也搬來椅子、桌子、電扇、飲水機等用品，幫助立委可繼續在議場外排班到下週臨時會召開。（編輯：楊玫寧）1070609