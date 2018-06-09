川金會期間交通工具 直升機也是川普選項

川金會：領導人交通選項（中央社記者黃自強新加坡9日專電）川金會12日登場，美國總統川普屆時將乘坐「空軍一號」抵達新加坡，除可能接續搭乘綽號「野獸」的總統專車，肩負短途飛行任務的陸戰隊一號直升機，也可能是選項。

川普與北韓領導人金正恩12日在新加坡舉行高峰會，新加坡海陸空全面強化維安措施，新加坡領空從10日上午8時起空域管制，直到14日晚間11時59分止。

外媒報導稱，由波音747-200B型改裝的「空軍一號」專機，正式名稱為VC─25A，為了保護總統人身安全，美國政府一向會派出兩架飛機同時飛行。