川金會期間交通工具 直升機也是川普選項

川金會：領導人交通選項（中央社記者黃自強新加坡9日專電）川金會12日登場，美國總統川普屆時將乘坐「空軍一號」抵達新加坡，除可能接續搭乘綽號「野獸」的總統專車，肩負短途飛行任務的陸戰隊一號直升機，也可能是選項。
川普與北韓領導人金正恩12日在新加坡舉行高峰會，新加坡海陸空全面強化維安措施，新加坡領空從10日上午8時起空域管制，直到14日晚間11時59分止。
外媒報導稱，由波音747-200B型改裝的「空軍一號」專機，正式名稱為VC─25A，為了保護總統人身安全，美國政府一向會派出兩架飛機同時飛行。
川普將於10日或11日乘坐專機「空軍一號」抵達新加坡巴耶黎峇空軍基地（Paya Lebar Air Base），除搭乘綽號「野獸」的總統專車前往酒店，也可能有其他選擇。
經常參與各國航空展的福爾摩沙軍事影像通訊社總編輯何漢嘉表示，美國已派遣多架運輸機載運綽號「野獸」的總統專車、陸戰隊一號（Marine one）直升機及相關器材，陸續抵達新加坡
他指出，由於有民眾在巴耶黎峇空軍基地附近目睹陸戰隊一號已在進行相關演練，屆時川普在抵達新加坡後，也可能搭乘適合短程飛行的陸戰隊一號，做為最快速的交通工具。
對於金正恩是否可能乘坐伊爾-62M改裝的「蒼鷹一號」專機前往新加坡，何漢嘉指出，從平壤到新加坡距離約為4800公里，這架北韓在1970年代引進的「蒼鷹1號」最長飛行距離約1萬公里，但北韓飛行員缺乏長途飛行能力，預料有可能會向中國借用客機，擔任專機。（編輯：陳俊碩）1070609