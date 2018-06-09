迎接川金會 強權頻頻外交穿梭協商

新華社報導，金正恩與習近平舉行會談時表示，致力實現朝鮮半島非核化，是北韓始終不變的立場。習近平則對今年以來朝鮮半島形勢發生積極變化，北韓為此作出重要努力表示讚賞。

以下是川金會前，相關國家外交穿梭的過程整理，以及媒體和專家的分析看法：

川金會：各國反應（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩12日將在新加坡舉行峰會。這場會談不只牽動區域神經，甚或將影響全球局勢，美國、北韓與亞洲強權兩個多月來屢次會商，為川金會做必要準備。

美國有線電視新聞網（CNN）引述英國里茲大學榮譽資深研究員佛斯特－卡特（Aidan Foster-Carter）指出，考量北韓與中國結盟關係的重要性，金正恩若在從未見過習近平的情況下，先行會晤南韓總統文在寅和川普，簡直無法想像。

北京清華－卡內基全球政策中心的北韓專家趙通說，平壤知道川金會非常重要，但風險也很高，一旦會談失敗，美國可能會宣告外交途徑失敗，轉而採取較強硬手段，甚至發動軍事攻擊。因此，與中國保持穩定、正面的關係，可防止美國發動軍事攻擊。

●第一次文金會

時間：4月27日

地點：板門店南韓轄區「和平之家」

出席者：文在寅與金正恩

雙方簽署並發表「板門店宣言」，一致確認經由完全棄核實現朝鮮半島非核化的共同目標，並商定停止一切敵對行為，共同爭取在年內宣布結束戰爭狀態。

英國經濟學人雜誌分析，「板門店宣言」為朝鮮半島迎來韓戰以來的春天，但久違的春天能否持續，仍要看川金會的結果而定。文在寅先前雖然聲稱，北韓已經不再以駐南韓美軍撤離來換取棄核，但宣言中並未提及。北韓在宣言中沒有具體讓步，南韓同樣也沒有。

捷克中歐政治經濟研究所（EU-China Economicsand Politics Institute）所長鄭宇欽告訴中央社記者，朝鮮半島局勢並非「春暖花開」，而是北韓緩兵之計，最多不過是「南北對立」框架下的產物。不過他強調，雖然雙邊接觸無法解決北韓核武危機，但至少建立聯繫管道，傳遞更多溝通訊息，讓雙邊有解決分歧的機制。

●第二次習金會

時間：5月7日至8日

地點：中國大連

出席者：習近平與金正恩

新華社報導，習近平在會中表示，中國支持北韓堅持半島非核化，支持北韓與美國對話協商解決朝鮮半島問題。

日本經濟新聞分析指出，儘管川金會將登場，金正恩對美國仍抱有戒心，因此希望藉此凸顯「有中國當後台」，以牽制美國。對北京來說，習金第2次會晤顯示出中國作為北韓靠山的存在感。會晤結束後，習近平更馬上與川普通電話磋商，不但擺出要撮合美國與北韓的姿態，還藉此凸顯主導朝鮮半島對話的「不是南韓，而是中國」。

●中日韓峰會

時間：5月9日

地點：東京

出席者：安倍晉三、文在寅、中國國務院總理李克強

日中韓領袖發表共同聲明，對於4月27日文金會達成協議，簽署確認朝鮮半島完全非核化的「板門店宣言」，表達正面評價與歡迎。有關地區情勢，宣言中指出，日中韓誓言朝鮮半島完全非核化，並再度確認維持朝鮮半島及東北亞和平與安定，是三方共同利益與責任。

日媒則認為，關於備受關注的北韓問題，相較中國與南韓不願破壞與北韓對話的緩和氣氛，日本仍強調最大限度施壓，凸顯彼此的差異。

●川文會

時間：5月22日

地點：華盛頓

出席者：川普與文在寅

文在寅指北韓願與美國會晤的意志毋庸置疑，北韓和美國需對具體落實非核化以及保障北韓體制安全方案等進一步磋商。

川普說，他相信金正恩對非核化是「認真的」，但是他與金正恩的峰會可能不會如期舉行。

●第二次文金會

時間：5月26日

地點：板門店北韓轄區「統一閣」

出席者：文在寅與金正恩

針對川普5月24日以金正恩最近談話顯露「無比憤怒與公然敵意」為由，突然取消6月12日的川金會，金正恩表明舉行歷史性川金會的堅定決心，認為與川普的峰會將是終結數十年衝突的絕佳機會。

●金英哲會川普

時間：6月1日

地點：白宮

出席者：北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲與川普

在白宮幕僚長凱利（John Kelly）迎接下，金英哲遞交金正恩親筆信給川普，這是18年來北韓再有高階官員到訪白宮，雙方會談逾一個小時。會後川普確認，川金會6月12日如期登場。（編輯：徐崇哲）1070609