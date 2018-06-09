影／農會推戶外教學　古蹟巡禮走讀北港

首站來到北港鎮安宮，巧遇總幹事楊駿騰，也熱心的為大家詳細介绍，縣定古蹟「鎮安宮」主祀楊府七千歲，俗稱「七仔爺館」的歷史，並贈予學員鎮安宮特色包包，歡迎他們的到來。來到二級古蹟朝天宫，常務董事蘇慧敏、常務董事吳春美及祭祀組長紀仁智的熱列歡迎，讓學生除了走讀各景點文化特色，也感受到滿滿的人情味。

雲林縣北港鎮農會四健會為了推廣「鄉土在地文化素材走讀－戶外教學實際體驗」課程，8日下午邀請了資深導覽員施復耀老師帶領南陽國小六年級美術班師生來一趟戶外教學活動，導覽解說北港歷史古蹟，認識自己的故鄉。



▲古蹟巡禮走讀－北港鎮安宮。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.09)

施復耀表示，這次走讀導覽的百年古井、義民廟、朝天宮、諸元醫院空中花園、甕牆、工藝坊、暗街、紙燈籠、報馬仔，透過有趣的故事及互動方式，讓參加的學員加深印象，更加認識自己的故鄉。其中學生蔡尚恩聽老師講解完土地公前金元寶求財方式，便躍躍欲試，有趣的對話「急用」，引起一陣歡笑聲。



▲導覽員施復耀老師，介紹紙燈籠。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.09)

北港鎮農會總幹事林翠香表示，這次舉辦的北港小鎮巡禮活動，主要是讓大家認識北港，並透過施老師專業的解說，讓活動順利圓滿成功。



▲古蹟巡禮走讀－北港百年古井。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.09)

南陽國小六年戊班導師李佳穎表示這是一個非常有意義的活動，讓在地的小朋友能夠認識自己的家鄉，感謝北港鎮農會提供校外教學活動，令人獲益匪淺，讓參與的同學過了一個充實的午後時光。



▲古蹟巡禮走讀－北港義民廟。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.09)