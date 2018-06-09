中國間諜船偽裝漁船 將停澳洲戰艦附近

（中央社坎培拉9日綜合外電報導）澳洲媒體報導，斐濟官員透露，澳洲皇家海軍最大戰艦阿得雷德號（HMASAdelaide）今天抵達斐濟蘇瓦（Suva）港時，會有一艘中國「漁船」停在附近，不過這是間諜船偽裝的漁船。

澳洲廣播公司（ABC）網站報導，據信船首設有完整的偵察設備，這艘間諜船偽裝成捕鮪魚、槍魚和狗鯊的漁船。澳洲海軍和各國海軍一樣熟知這類海上伎倆。

澳洲國立大學（ANU）學者、澳洲退役海軍准將曼荷尼克（Richard Menhinick）說：「倘若在海軍，只要中國等國家的漁船或商船在附近，就會認為他們有雙重目的。」