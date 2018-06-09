中國間諜船偽裝漁船 將停澳洲戰艦附近

（中央社坎培拉9日綜合外電報導）澳洲媒體報導，斐濟官員透露，澳洲皇家海軍最大戰艦阿得雷德號（HMASAdelaide）今天抵達斐濟蘇瓦（Suva）港時，會有一艘中國「漁船」停在附近，不過這是間諜船偽裝的漁船。
澳洲廣播公司（ABC）網站報導，據信船首設有完整的偵察設備，這艘間諜船偽裝成捕鮪魚、槍魚和狗鯊的漁船。澳洲海軍和各國海軍一樣熟知這類海上伎倆。
澳洲國立大學（ANU）學者、澳洲退役海軍准將曼荷尼克（Richard Menhinick）說：「倘若在海軍，只要中國等國家的漁船或商船在附近，就會認為他們有雙重目的。」
曼荷尼克表示，中國日益壯大，出現在太平洋的頻率也增加，並不令人意外。
他說：「中國是崛起的強權…總是經濟力量領銜，軍事力量在後，且中國過去15年在西南太平洋的經濟利益大幅提升。」
報導還說，美國太平洋陸戰隊司令柏格中將（David Berger）被問到是否歡迎美澳聯合巡邏，以挑戰中國在南海的主權聲索，他給予熱烈回應。
柏格說：「顯然這是澳洲的決定，我們歡迎嗎？絕對歡迎。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070609
http://www.abc.net.au/news/2018-06-09/chinese-spy-ship-to-dock-next-to-hmas-adelaide-in-fiji/9852748