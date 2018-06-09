NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈客語示範幼兒園聯合發表　展現成果時代的眼淚！雅虎即時通將終止服務8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

金瓜石事件人權追思 樂聲展現寬容

中央社2018/06/09 13:14
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者黃旭昇新北9日電）二戰期間日本政府因整肅異議份子發生「金瓜石事件」，有百人入獄。金瓜石居民今天在紀念性礦石前，參加「1941金瓜石人權追思音樂會」，以歌聲保存歷史與彰顯人權普世價值。

「礦城冤枉的時代，亂世最悲哀；往事仇恨毋計較，目屎放水流。」瓜山國小校友會成員，與金瓜石事件受難者家屬，今天獻唱改編的「望春風」，以樂聲追憶金瓜石事件，全場閉目默禱33秒紀念事件33名受難者。

新北市立黃金博物館長廖文卿表示，「1941金瓜石事件」發生於日本統治台灣的末期，日本人以私通中國、私造武器圖謀造反為由，逮捕金瓜石、水湳洞地區礦民及地方仕紳百餘人入獄。

金瓜石事件一直到西元1945年日本戰敗投降為止，有33人屈死獄中，造成許多家庭破碎、骨肉離散，是不少金瓜石人心中的傷痛。

廖文卿表示，以往認為金瓜石事件發生在1942年，經文化部國家人權博物館籌備處委託專業團隊研究報告「1942金瓜石事件受難者及關係人之口述歷史紀錄再續計畫」指出，金瓜石事件較可能發生在1941年；因此博物館與瓜山國小校友會確認年份後，今年更正為「1941金瓜石人權追思音樂會」。

廖文卿說，人權已成為世界各國重視的議題，瓜山國小校友會與黃金博物館一起舉辦人權追思音樂會，主要是訴求和平意念及保存金瓜石歷史，彰顯人權的普世價值，也感念家屬以平和、寬容的態度看待歷史。

今天的音樂會以優人神鼓深沉卻莊嚴肅穆的鼓聲揭幕，金瓜石在地音樂表演者吳朝潭、蕭煌麟、吳志仁演出薩克斯風與排笛。

當時事件的受害與殉難者，多半為瓜山國小校友會的親屬；校友會理事長連城珍、常務理事及勸濟堂總幹事林欽隆、金瓜石各里長、受難者家屬也在「金瓜石在地紀念性礦石」前獻上象徵純潔的白玫瑰，悼念逝去的故人。

黃金博物館內有「金瓜石事件紀念礦石」，讓更多人瞭解歷史與傷痕，體悟自由與人權的可貴。為緬懷在1941金瓜石事件逝去的故人，每年6月的第2個星期六，瓜山校友會及社區居民會在紀念性礦石前聚首，舉辦追思音樂會。（編輯：李錫璋）1070609

中國間諜船偽裝漁船 將停澳...日皇退位前再訪福島 311...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan