AIT內湖新館將落成 區域房市止跌轉型

（中央社記者韋樞台北9日電）美國在台協會（AIT）新館將於12日在北市內湖區落成，9月初搬遷。房仲觀察新館周邊一公里房價從2016年起小幅回升，附近異國餐廳、精品店和蔦屋書店開幕，顯示住戶類型正在轉變。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，AIT內湖新館周邊維安規格高，附近有內湖分局，居住安全指數高，且近捷運內湖站、大湖公園生活圈和CITYLINK商場，整體環境優質，機能完整，是近年內湖房市亮點，吸引部分藝人、華僑與台商買盤。

張旭嵐指出，AIT內湖新館周邊一公里平均房價從2015年的每坪新台幣58.6萬元，2016年小幅修正6%至55.1萬元，近兩年略回升至56.6萬元。