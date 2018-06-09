NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈客語示範幼兒園聯合發表　展現成果時代的眼淚！雅虎即時通將終止服務8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

AIT內湖新館將落成 區域房市止跌轉型

中央社2018/06/09 13:28
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北9日電）美國在台協會（AIT）新館將於12日在北市內湖區落成，9月初搬遷。房仲觀察新館周邊一公里房價從2016年起小幅回升，附近異國餐廳、精品店和蔦屋書店開幕，顯示住戶類型正在轉變。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，AIT內湖新館周邊維安規格高，附近有內湖分局，居住安全指數高，且近捷運內湖站、大湖公園生活圈和CITYLINK商場，整體環境優質，機能完整，是近年內湖房市亮點，吸引部分藝人、華僑與台商買盤。

張旭嵐指出，AIT內湖新館周邊一公里平均房價從2015年的每坪新台幣58.6萬元，2016年小幅修正6%至55.1萬元，近兩年略回升至56.6萬元。

台灣房屋內湖捷運AIT特許加盟店店東沈明朝表示，內湖區成功路四段和金湖路過去店面不乏修車廠或小吃等區域型態業種，但近年卻逐漸吸引異國餐廳和國際精品店進駐，尤其蔦屋書店開幕，顯示整個住戶類型在轉變中，預估AIT新館未來將對區域房市產生影響。

沈明朝觀察近期周邊房市交易，多集中在5年內新屋，或是20年以上公寓華廈。沈明朝表示，內湖屬老社區，公寓產品較多，隨著內湖科學園區的開發加上捷運開通，房市才逐漸熱絡；AIT新館周邊產品以新成屋為主，單價多在每坪75萬元到90萬元間，首購族可以到星雲街或文湖路，總價2000萬元內有不少兩房加車位的電梯大樓可選擇。（編輯：李信寬）1070609

日皇退位前再訪福島 311...台電導入大數據 目標1年內...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan