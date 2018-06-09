談及侯友宜為何難過？蘇貞昌這麼說

國民黨新北市長參選人侯友宜是否因選舉而變的不厚道，也成為選戰的焦點之一；民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（9）日認為，以前他只是很努力要往上爬，現在常常很不厚道的話，一定是他的幕僚把他帶壞，實在看了很難過。
蘇貞昌擔任行政院長的時候，侯友宜則是警政署的署長，蘇、侯有上下屬的情誼，因此媒體今天也詢問蘇貞昌「侯友宜是否因選舉而變的不厚道」？蘇貞昌表示，「確實！」以前他只是很努力要往上爬，現在要選舉，卻常常講很不厚道、用很多錯誤的數據，或講一些根本不是事實的話，覺得這一定是他的幕僚把他帶壞，實在看了很難過。
媒體也追問蘇貞昌會不會擔心侯友宜拔樁，或一直再踩他的地盤？蘇貞昌回應，拔樁倒是不知道，因為新北市民的水準都很高，大家都很有眼光、都會比較，是希望大家好好比較，誰能為新北市做事；此外，他擔任台北縣長的期間，在台北縣也到處都有建設。
蘇貞昌說，侯友宜在二重疏洪道參加踢足球的活動，旁邊就還有7個棒球場，且微風運河現在大家正在划龍舟，建議侯友宜也可在二重疏洪道騎腳踏車，一圈就有20公里，「不是他說我全新北市只做3、5公里」；希望侯友宜驗證一下，也檢驗自己已做了快8年卻沒有成績，「只能在我做的政績上批評我，實在也不厚道。」