談及侯友宜為何難過？蘇貞昌這麼說

國民黨新北市長參選人侯友宜是否因選舉而變的不厚道，也成為選戰的焦點之一；民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（9）日認為，以前他只是很努力要往上爬，現在常常很不厚道的話，一定是他的幕僚把他帶壞，實在看了很難過。

蘇貞昌擔任行政院長的時候，侯友宜則是警政署的署長，蘇、侯有上下屬的情誼，因此媒體今天也詢問蘇貞昌「侯友宜是否因選舉而變的不厚道」？蘇貞昌表示，「確實！」以前他只是很努力要往上爬，現在要選舉，卻常常講很不厚道、用很多錯誤的數據，或講一些根本不是事實的話，覺得這一定是他的幕僚把他帶壞，實在看了很難過。