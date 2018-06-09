NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈客語示範幼兒園聯合發表　展現成果時代的眼淚！雅虎即時通將終止服務8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

再現乙未戰役 桃市邀民眾體會硬頸精神

中央社2018/06/09 13:34
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市政府今天在當年乙未戰役戰爭場域，舉辦「平鎮戰祭」田園運動會。桃園市長鄭文燦表示，透過同心協力參與競賽關卡，讓民眾體會當年客家先民保鄉衛土的「硬頸」精神。

行政院客家委員會主任委員李永得表示，乙未戰爭是客家先民用生命保衛家園，具重要意義戰役。桃園市今年以「乙未戰役」為主題構思活動，不但獲客委會納入「客庄12大節慶」之一，另外在浪漫台3線計畫也是全台執行力最佳的縣市，顯見桃園對客家文化的重視。

鄭文燦表示，為了重新認識平鎮的歷史故事，今年藉由紀念1895年乙未戰爭系列活動，找回民眾對土地的感情，也傳承客家硬頸精神。市府更規劃在平鎮建置「乙未戰爭保台紀念公園」，紀念當年客家人英勇保台的歷史，讓更多民眾了解先民保衛家園的事蹟。

桃園市政府客家事務局長蔣絜安表示，今天規劃的田園運動會設計7大戰役關卡，完整呈現古戰場場景、體現戰役氛圍，另外還有祈福繞境、VR古戰場重現等，透過不同的活動設計，讓民眾重新認識乙未戰役歷史，進而強化對客家精神的認同。

1894年甲午戰爭後，清朝將台灣割讓予日本，1895年乙未戰爭爆發，各地義民與日軍發生多場戰爭，展開近5個月的戰役，桃竹苗地區是戰役最激烈的地區，其中又以客家族群的義民軍作戰最力，桃園平鎮的「安平鎮之役」，也是少數日軍沒有獲勝的戰役之一。(編輯:孫承武)1070609

台電導入大數據 目標1年內...熊抱讓員工不舒服 迪士尼動...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan