再現乙未戰役 桃市邀民眾體會硬頸精神

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市政府今天在當年乙未戰役戰爭場域，舉辦「平鎮戰祭」田園運動會。桃園市長鄭文燦表示，透過同心協力參與競賽關卡，讓民眾體會當年客家先民保鄉衛土的「硬頸」精神。

行政院客家委員會主任委員李永得表示，乙未戰爭是客家先民用生命保衛家園，具重要意義戰役。桃園市今年以「乙未戰役」為主題構思活動，不但獲客委會納入「客庄12大節慶」之一，另外在浪漫台3線計畫也是全台執行力最佳的縣市，顯見桃園對客家文化的重視。

鄭文燦表示，為了重新認識平鎮的歷史故事，今年藉由紀念1895年乙未戰爭系列活動，找回民眾對土地的感情，也傳承客家硬頸精神。市府更規劃在平鎮建置「乙未戰爭保台紀念公園」，紀念當年客家人英勇保台的歷史，讓更多民眾了解先民保衛家園的事蹟。