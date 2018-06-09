618年中大促銷　陸官方：不得先漲價再打折

（中央社台北9日電）就在「618年中大促」於網購平台如火如荼進行之際，中國國家市場監督管理總局昨天舉行專案會議，當面警告出席的12家電商業者負責人，不得因促銷降低品質，不得先漲價再打折。
「618年中大促」由京東商城原創，近年來發展成為大陸電商的年度促銷重要時段，影響力僅次於「雙11」購物節。今年自6月1日展開後，目前又在大陸網路掀起一波購物熱潮。
人民網報導，國家市場局8日召開618網路集中促銷活動行政指導座談會，邀集12家大陸主要電商負責人，當面要求他們要強化「第一責任人」意識，不得因促銷降低商品品質，藉機以次充好、以假充真；自覺遵守促銷訊息規範和促銷廣告規範，不得對商品和服務作引人誤解的虛假宣傳和表示。
國家市場局還當面警告業者不得發布虛假廣告，不得先漲價再打折，不得虛報特價攬客，實施有價無貨的欺詐行為；禁止採用虛構交易、成交量或者虛假用戶評價等虛抬商譽的方式進行促銷。
此外，前食品藥品監管總局整治辦相關負責人也在會中通報了食品、保健食品欺詐和虛假宣傳整治工作要求。
據報導，昨天有京東、阿里巴巴、蘇寧易購、國美在線、當當網、網易考拉、貝貝網、唯品會等12家網路交易平台相關負責人出席座談會。
大陸去年雙11購物節雖然創下驚人的銷售數字，但網路退款率、投訴量也同創新高；許多消費者指控電商平台存在先漲價後打折、虛假廣告、以假充真、以次充好等亂象。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1070609