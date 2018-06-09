文金合縱周旋美中 算計牽動東亞局勢

從川普一口答應「川金會」到公開信宣布取消，日本都後知後覺，一向是日本安全保障的美國，最後又宣布如期舉行。儘管白宮強調和盟邦保持密切溝通，但川普說出不想再對北韓使用「最大施壓」的字眼後，共同社的一篇英文報導，明白指出日本在朝鮮半島局勢的被動處境。

金正恩的「微笑外交」是不是笑裡藏刀，離朝鮮半島不遠的日本感受最深。

川金會：南韓觀點（中央社記者鄭崇生華盛頓特稿）哪位國際領袖對緩和朝鮮半島局勢貢獻最大？儘管南韓總統文在寅恭維美國總統川普該得諾貝爾獎，有華府學者認為，南韓總統文在寅才該享桂冠，是他引領北韓領導人金正恩走入「微笑外交」。

報導指出，日本防衛大臣小野寺五典在香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）談北韓問題的講稿，經過修正後與美國的立場一致，雖然是附和川普所言，對北韓現有的最大施壓制裁仍應維持，卻被南韓國防部長宋永武批評，日本「傷害」與北韓的對話，更強調半島非核化須透過談判解決。

香格里拉對話期間，小野寺五典、宋永武在與美國國防部長馬提斯（James Mattis）的3國防長會議上，儘管都強調最大施壓制裁不變，但會後的聯合聲明中，僅提到解決非核化問題須與北韓對話的重要性。

這就不難理解，儘管東京直飛魁北克要12個小時，但日本首相安倍晉三卻趕在七大工業國集團（G7）峰會於加拿大舉行前，先到華府，和川普見面，尋求美國對日本安全「再保證」的用心明顯。

當前東北亞情勢或可比擬春秋戰國時期的「合縱連橫」，為各自利益，除美國、兩韓與日本，中國也試圖掌控大局，俄羅斯也想參一腳。前美國國務院參與處理兩韓事務的大場敏太郎（Mintaro Oba）告訴「外交政策」（Foreign Policy）雜誌，目前局勢，文在寅才是掌握方向盤的駕駛。

他說，關鍵在於一旦兩韓互動接觸有了積極氛圍，對美國來說，就難對平壤擺出不怕一戰的態勢，南韓更積極扮起華府與平壤的中間人及信差。文在寅的用心明顯，要讓外交談判成為朝鮮半島邁向非核化的主調，避免重演過去的殺戮戰場。

文在寅上任之初已說，只有南韓在半島局勢上扮演更大角色，才能維繫和平與穩定。川普去年的叫囂放話，成了推動文在寅必須想辦法掌握半島命運的力量，開啟拉近北韓距離的第一步。

文在寅是南韓首代「脫北之子」，他的父親韓戰時逃離北方。他瞭解，當時美國與中、蘇為首的外國勢力，在朝鮮半島爭戰，對民族來說是何等慘痛。文在寅要避免悲劇重演，實現母親返北探親心願，從人性的觀點看，完全可以理解，更關乎他的政治生涯。

儘管南韓反對黨批評，文在寅忽視美韓同盟，只想當北韓的倡議者與代言人，無心非核化。然而，文在寅與金正恩牽手互跨越北緯38度線後，再度會面上演相擁的兄弟情誼。他的民調支持度維持在7成以上，只要金正恩不翻臉，就有機會成為南韓民主化以來，最得民望的總統。

金正恩走「富貴險中求」的生存之道，有了核武王牌即放手一搏。目前看來，他在牌桌上以小搏大技藝高深，心計也算得精準。

無論34歲的金正恩是否想做「北韓的鄧小平」，他要延續金氏王朝，改善民生。金正恩曾在瑞士受教育，清楚北韓得邁向國家正常化，不可能永遠以殘暴獨裁形象，遭國際社會邊緣化。

彷彿壞孩子偶爾乖，就能得到巨大鼓勵。金正恩師法祖父金日成與父親金正日，試著與美國總統打交道，想平起平坐。金正恩碰上川普，眼看就要超越父祖輩的成就。

金正恩可能算準美國總統是房地產起家的商人，喜歡在世界投資發展生意的興頭，「川金會」若成功，北韓也有機會開啟經濟改革開放之路，相信美國也會扮演一定的角色。

川普的非典型與非建制性格，當然也是牽動東北亞局勢發展至今的關鍵力量。

川普自豪北韓願上談判桌，是因為最大施壓的經濟制裁有效。過去的美國總統確實沒有川普做得多，他上任後瞄準中國，強迫脫掉北韓進出國際金融的白手套，切斷金流，讓想走核武與經濟建設「並進路線」的金正恩動彈不得。

不論有無高人指點，川普知道解決北韓問題離不開中國。一開始便軟硬兼施給中國國家主席習近平戴高帽，猛誇中國努力施壓，更在北韓試射飛彈時，批評金正恩不尊重習近平，離間嫌隙擴大的中國與北韓關係。川普最後大膽接受邀請，與金正恩面對面，中國才意識到，對北韓關係必須改變。

對北京來說，和解卻傾向美國的朝鮮半島，違背中國的最佳利益。

金正恩殺害親中派的姑父張成澤後，和北京交惡，川金會有譜之前，習近平未曾見過金正恩，如果金正恩的挑釁作為把中國推向美國，在制裁上美中密切合作，，北京見到金正恩主動出擊，改善與美國關係，也讓中國醒覺，得確保平壤仍處同一陣線，中方近期已恢復北京與平壤的直飛航線。

對川普而言，大膽一試川金會，何樂而不為。撇開諾貝爾和平獎的虛榮不說，只要幕僚能讓川普聚焦北韓非核化，金正恩若有心合作，就算無法一次到位，也是川普外交成績大功一件，即使未來有更激進的手段，也更師出有名。

川金兩人無視常規，許多外交老手被晾在一旁。差點成為美國駐南韓大使的前白宮官員車維德（VictorCha）仍不忘傳統區域戰略觀點，他在參院外委會聽證會提醒，川普盡可能把川金會維持在「認識」階段，這會是最好的情況，不要在非核化有任何讓步，美國也可盤整區域戰略。

他強調，美國下階段的北韓政策必須融入區域戰略，眼光得寬廣，關鍵是鞏固美國在回應中國崛起挑戰上的領導地位和能力，這得更加強美韓及美日同盟的政策協作，共同強化威懾能力，考慮任何軍事選項也須符合這個原則。

這樣的目光，反映國際局勢牽一髮動全身的格局，朝鮮半島是大國利益的必爭之地，韓戰不只造就當前東北亞局勢，更改變台灣的命運。

中共已故領導人毛澤東拿下海南島後，集結重兵準備複製「海南模式」入侵台灣，但金日成成功說服史達林，要求共產國際集團展現兄弟陣線，先打韓戰解放南韓，美國不一定會派第七艦隊進駐台灣。

儘管當時美國總統杜魯門（Harry Truman）強調，美軍駐台目的是為維持台海為「中立水域」（NeutralWaters），但台灣在西太平洋地理戰略位置，當時不但是美軍北方戰場的補給點之一，也能避免遭共產勢力南北夾擊，台海局勢在這樣的環境下延續至今。

川金會如何影響台海局勢，台灣也得有準備，關鍵在找出並擴大與區域國家的共同利益，儘管小國操之在己的牌有限，面對各種情況，仍得推演合縱連橫。（編輯：廖漢原）1070609