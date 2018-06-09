金正恩可能下榻飯店 瑞吉酒店架安檢器材

川金會：現場觀察（中央社記者黃自強新加坡9日專電）川金會12日在聖淘沙嘉佩樂酒店舉行，北韓領導人金正恩可能下榻瑞吉酒店，新加坡維安相關人員今天上午除在飯店架設金屬探測器，也開始在對外道路陸續架起路障。

金正恩赴新加坡下榻飯店，尚未對外公布，不過，從目前情勢觀察，瑞吉酒店（The St. Regis）可能性最大。

瑞吉酒店外最近也集聚大批國際媒體，希望拍攝到與川金會有關畫面。

新加坡維安相關人員從今天上午起除在飯店架設金屬探測器，也開始利用大型機具在飯店對外道路陸續架起路障。