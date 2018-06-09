金正恩可能下榻飯店 瑞吉酒店架安檢器材

川金會：現場觀察（中央社記者黃自強新加坡9日專電）川金會12日在聖淘沙嘉佩樂酒店舉行，北韓領導人金正恩可能下榻瑞吉酒店，新加坡維安相關人員今天上午除在飯店架設金屬探測器，也開始在對外道路陸續架起路障。
金正恩赴新加坡下榻飯店，尚未對外公布，不過，從目前情勢觀察，瑞吉酒店（The St. Regis）可能性最大。
瑞吉酒店外最近也集聚大批國際媒體，希望拍攝到與川金會有關畫面。
新加坡維安相關人員從今天上午起除在飯店架設金屬探測器，也開始利用大型機具在飯店對外道路陸續架起路障。
警方人員也在飯店外主要幹道指揮交通，防止這個位於購物商圈附近的瑞吉酒店外道路出現交通壅塞。
新加坡政府最近把香格里拉大酒店（Shangri-LaHotel）周邊地區，從10日到14日劃設為「特別活動區」。「特別活動區」涵蓋烏節路與東陵路一帶區域，屬於新加坡知名購物商圈一部分，觀光人潮集聚。
這個區域中，共有多家知名飯店，除了以曾舉辦「馬習會」及「香格里拉對話」等國際重要會議聞名的香格里拉大酒店外，仍有諸如四季酒店（Four SeasonsHotel）、瑞吉酒店（The St. Regis）及麗晶大酒店（Regent Singapore）等多家飯店。
位於「特別活動區」的六星級飯店瑞吉酒店，最近加裝13架流動監視器，強化飯店維安能力，新加坡媒體因此點名瑞吉酒店可能將會接待金正恩。（編輯：陳俊碩）1070609