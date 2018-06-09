爭取戲份 中國以經濟手段改善與北韓關係

有分析說，無論會談成果如何，川普與金正恩這兩個敵對國家領導人能夠見面，意味著華府在朝鮮半島核問題上將扮演比以往更重要和關鍵的角色。北京雖表態很高興見到川金會的舉辦，但這場峰會過後，中美兩大國在半島的地緣影響力可能此消彼長。

美國總統川普預訂12日在新加坡和北韓最高領導人金正恩舉行歷史性峰會，討論北韓棄核問題。中國雖然沒坐在檯面上的談判桌，卻是這場博奕的「重要旁觀者」。

川金會：各國反應（中央社記者周慧盈北京9日電）川金會登場前夕，中國國際航空公司恢復北京往返平壤的航班，此舉被視為中國修補與盟友北韓關係的作法之一，也透露出北京正利用經濟手段，增進自身在朝鮮半島的作用和影響力。

尤其峰會是在南韓的穿針引線下促成，顯示中國以往作為國際社會和北韓之間傳話人的角色，已在某種程度上被取代。

在朝鮮半島核問題上，各國之間充滿算計。對中國來說，既不願見到半島因北韓發展核武而生戰並因此引發難民問題，同時也想避免南北韓和美國三方走得太近而對中國形成安全顧慮，因此北京雖支持經由對話緩解半島緊張，但也不樂見三方關係急速改善。

中國人民大學國際關係學者時殷弘不諱言：「如果他們的關係改變得很急劇，中國就會擔心，怕中國在半島應有的權利和利益受到損害。」

他接受中央社記者訪問時表示：「應該說，北京不會很高興。」

在金正恩的意志下，北韓去年完成了第6次核試，中國也在國際壓力下同意對平壤採取更嚴厲更廣泛的制裁，雙方經濟交往幾乎停滯，結果卻是南北韓修好會面，並定下川金會。

不過，北京獨立學者鄧聿文在媒體發表文章分析，北韓在棄核遊戲中需要中國平衡美國的極限壓力，發展經濟也需中國的資金、技術和放鬆制裁，因此也向北京伸出橄欖枝，在與南韓會談前後兩度訪中。

對此，時殷弘也指出，過去多年來與北韓互動冷淡的中國在局勢轉變下，警覺必須採取具體行動改善關係，否則北韓這個戰略緩衝將岌岌可危。

時殷弘說，改善和北韓的關係，是目前中國增進自身在朝鮮半島作用和影響力，以及防止他方損害中國利益和權利的唯一途徑。

這位大陸知名的國際問題專家指出，北韓要的停止或放鬆制裁，「是美國說了算，所以中國要尋找安理會以外的途徑」。

他說：「具體的方式就是給朝鮮（北韓）提供經濟幫助，不管公布或不公布。沒有經濟援助，講改善關係都是空談。」

金正恩5月間赴東北大連與習近平見面，有分析就指北韓的經濟發展是這次會晤首要議題；而重新往返北京和北韓首都平壤的中國國航航班，顯然屬於「公布」的這一部分。

聯合國安理會去年11月做出制裁北韓核試的決定後，中國也相應切斷了這條航線，國航當時的理由是「機票出售情況不理想」，如今重啟航線則是「出於商業考慮」。

韓聯社分析，中國國航恢復北京到平壤的航班，是因為川金峰會準備期間屢次出現「不夠重視中國地位」的情況，中國希望向北韓釋放友好信號，以期恢復中國在朝鮮半島事務處理問題上，可能正在減弱的影響力。

美國之音曾引述學者觀點說，中國過去一直利用朝鮮半島核危機來制衡美國，假若危機一旦消失，中國將失去向美國討價還價的籌碼。

金正恩從不顧國際反對一意孤行核試，到與宿敵美國即將坐上談判桌，在時殷弘看來，「回想起來這不是沒有邏輯的」。

他表示，金正恩拚命發展核武器除了保護自己，就是跟美國賭博，而「中國跟了美國」，不但制裁北韓，而且關係弄得很壞。此事對中國來說是一次「經驗」，目前也做了局部改正，爭取跟北韓關係改善。（編輯：朱建陵）1070609