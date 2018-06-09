併大眾銀人力緊暫停9分行 元大金：努力調整

陳修偉說，除原先合併時訂下的優離優退標準不變，元大銀也對原大眾銀財富管理部門同仁提出更優惠計算業績模式，希望降低流動率。

元大金策略長陳修偉告訴中央社記者，元大銀行一直盡最大努力融合兩邊同仁，同時調整一些管理模式，讓原大眾銀同仁更能在元大銀找到可發揮的舞台。

至於暫時停業的9家分行何時復業，陳修偉表示，要視人力調派情形，恢復營業前須向金管會申報。

金管會銀行局表示，元大銀行承諾暫停營業的這9家分行會在2年內申請復業。

陳修偉說，元大銀合併大眾銀後，提供工作保障3年，每年底提供原大眾銀員工選擇優離優退的機會；據當初簽訂併購契約協定，選擇勞退舊制與新制的原大眾銀員工，有不同的優離優退金計算方式，大致而言，年資5年以下、5年到10年、10年以上員工，各享年資乘以1.5、1.75與2個基數的優退金，這項計算方式不會改變。（編輯：李明宗）1070609