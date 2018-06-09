奇葩證明擾民 李克強下令限期取消

他指出，居委會是基層群眾性自治組織，開具的證明根本就無效。怪象背後其實就是一些公務部門和公共服務機構互相踢皮球、逃避責任。

據中國政府網公告，李克強在6月6日的國務院常務會議上表示，曾有居民委員會負責人反映，各個部門要求居委會開具的證明多達上百種；一些事項根本無法證明但不開證明又不行，因為不開居民辦不了事。

（中央社台北9日電）大陸「奇葩證明」頻傳，曾遭中國國務院總理李克強多次批評，並於3年前下令取消開立證明，卻仍未改善。李克強日前在會議中再度痛批公部門互踢皮球，並下令限期取消索取不必要的證明。

為此，李克強要求對國務院部門規章和規範性文件等設定的證明事項，可直接取消的立即停止執行，並抓緊修改或廢止規章、文件。

對法律法規有規定，但可透過法定證照、書面告知承諾、政府部門間核查等涵蓋或替代的證明事項，李克強要求要提請修法，依托資訊共享和信用體系予以取消。

對各地自行設定的證明事項，李克強則要求，除地方性法規規定外，最晚應於年底前取消；各地區各部門要及時公佈取消和保留的證明事項清單，對確需保留的要逐項列明設定依據、辦理指南等。

李克強2015年便曾公開批評大陸充斥「奇葩證明」亂象。中國民政部隨即下發通知，規定除辦理涉台和9個國家的公證事項外，民政部門不再向任何部門和個人出具（無）婚姻登記記錄證明。

當時便有大陸網民向英國廣播公司（BBC）中文網投書，批評不開具證明並不代表就不需要證明，呼籲北京應堅決取消沒有作用的證明，明確取消可有可無的證明。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1070609