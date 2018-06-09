碩果僅存的4輛 藍寶寶引領回味鐵道風情

文化部也選在鐵道節與交通部在台北機廠活化轉型鐵道博物館園區，簽署「藍寶寶維修合作計畫」。文化部長鄭麗君、交通部長賀陳旦、陳明章等都出席記者會，共同以修復工具銲槍，於藍寶寶車頭焊出火花，象徵啟動藍寶寶修復計畫。

1986年由導演侯孝賢執導的電影「戀戀風塵」中的藍皮柴油客車回來了！交通部台灣鐵路管理局將編號DR2102號、DR2203號、DR2303號、DR2404號4輛具歷史意義、碩果僅存的「藍寶寶」，陸續由台東機務段以莒光號前後包夾保存車北上七堵調車場，再以公路運輸方式載運進駐台北機廠。

（中央社記者鄭景雯台北9日電）今天是鐵路節，文化部、交通部在台北機廠活化轉型鐵道博物館園區簽署「藍寶寶維修合作計畫」，歌手陳明章現場演奏電影「戀戀風塵」配樂，回味藍皮柴油客車的年代。

以前俗稱「藍寶寶」，現也稱為「藍爺爺」的藍皮柴油客車，前身可追溯至日治時期由日本引進的輕快汽油客車，當時這些車的圓頭造型，是建築、設計史上「流線形運動」反映到火車工業的絕佳寫照。

二戰時期，因為汽油短缺而停駛，後來台北機廠發揮克難精神，將一部份的汽油客車修復至可行駛狀態。配合政府於1950年發起的「克難運動」，台鐵局將這批行駛於台北、蘇澳間的車稱做「克難號汽油車」。

1954年後，這批車轉入支線服務，1950年代後，行駛於平溪線、內灣線、集集線、淡水線與新北投等支線的藍皮柴油客車，對許多台灣民眾而言是時代的共同記憶。

1999年台鐵局將這批藍皮柴油客車廂全數除役後，有些車體拆解做為鐵路餐廳使用，有些則在歲月中解體湮滅，台鐵局僅存的最後4輛，日後將於台北機廠邀請老師傅指導專業技術人員，以維修工巧技藝，重現當年修復火車盛況。

文化部長鄭麗君表示，在古蹟保存運動之中，台北機廠一直是最受各方矚目的案子。台北機廠不只是建築體的文化資產價值，更乘載了台灣鐵道發展史。

鄭麗君說，藍寶寶是許多人童年、學生時期以火車串起鄉鎮的共同回憶，也因為在侯孝賢「戀戀風塵」、「南國再見，南國」等電影作品反覆出現，「藍皮DR」的身影，隨著電影於國際上頻頻曝光，在許多外國友人的眼中，也是最能代表台灣特有風情的象徵之一，因此文化部與交通部再度合作，進行藍寶寶維修。

文化部表示，為配合「藍寶寶維修合作計畫」，從5月起的DR型柴油客車老照片徵集活動，也將持續徵集至這4輛藍寶寶維修完成時。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070609