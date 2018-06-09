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中央社

文正仁：美國去年底曾推動攻擊北韓的計畫

中央社2018/06/09 13:59
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾9日電）南韓總統統一外交安保特別助理文正仁7日在首爾舉行的一項演講中透露，去年12月，美國曾實際推動過對北韓主要核設施等展開軍事攻擊的計畫。

南韓「朝鮮日報」旗下Chosun.com報導指出，文正仁7日在首爾小公洞樂天酒店舉行的「第19次光化門休息室」演講中，作出了前述發言。

報導指出，文正仁表示：「美國去年曾動過軍事行動的念頭，還下令五角大廈做準備」，「去年12月左右，五角大廈第一輪針對11個軍事選項全部進行了籌備，並決定到今年3月為止擬定出（軍事）方案。」

文正仁表示：「美國方面稱，如果選擇性地對北韓的重要核軍事設施和據點展開攻擊，北韓便會舉手投降，就像敘利亞那樣。」

對於北韓國務委員長金正恩的評論，文正仁表示：「金正恩年紀尚輕，在瑞士接受過教育，嚴格來說，可說是在日僑胞」，「由此看來，他與父輩的領導力存在差異。」

對於將金正恩比喻為「在日僑胞」一事，文正仁談及有不少分析稱，金正恩母親高英姬是回歸北韓的旅日僑胞，平壤萬景台藝術團員出身，因此高英姬對北韓金氏一族標榜的「白頭血統」有著強烈的自卑感。

報導指出，文正仁表示：「我認為如果（在與美國的談判中）條件談妥的話，金正恩委員長有棄核的可能。」

文正仁還表示：「可以看出（北韓的）模式有所轉變」，「金正日委員長追求的是強盛大國，即透過使國家強大再使國家繁榮。而金正恩委員長走的是富國強兵的路線。」（編輯：屈享平）1070609

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