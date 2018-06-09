文正仁：美國去年底曾推動攻擊北韓的計畫

（中央社記者姜遠珍首爾9日電）南韓總統統一外交安保特別助理文正仁7日在首爾舉行的一項演講中透露，去年12月，美國曾實際推動過對北韓主要核設施等展開軍事攻擊的計畫。

南韓「朝鮮日報」旗下Chosun.com報導指出，文正仁7日在首爾小公洞樂天酒店舉行的「第19次光化門休息室」演講中，作出了前述發言。

報導指出，文正仁表示：「美國去年曾動過軍事行動的念頭，還下令五角大廈做準備」，「去年12月左右，五角大廈第一輪針對11個軍事選項全部進行了籌備，並決定到今年3月為止擬定出（軍事）方案。」