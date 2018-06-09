談傅達仁「安樂死」　苦苓：在台灣自殺省三百萬

前體育主播傅達仁7日於瑞士完成「安樂死」願望，享壽85歲。事實上，傅達仁生前在台積極推動「安樂死」法案，無奈等不到回音，最後客死異鄉。但其實輔助其執行的「尊嚴」並非安樂死機構，他們是「輔助／陪伴性自殺」（assisted / accompanied suicide）機構，對此苦苓也發表看法。

苦苓在臉書寫道：「原來傅達仁去瑞士並不是安樂死，而是接受輔助自殺。如果這樣的話，那和在台灣自己自殺有什麼不同？還可以省下三百萬。我欽佩他的勇氣，只是在想難道沒有別的方法可以解除他的痛苦嗎？」