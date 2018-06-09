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即時跑馬燈談傅達仁「安樂死」　苦苓這樣說世界海洋日淨海活動　從小教育做起8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

談傅達仁「安樂死」　苦苓：在台灣自殺省三百萬

娛樂中心／綜合報導2018/06/09 14:25
▲苦苓談論傅達仁安樂死一事。（圖／翻攝自臉書，2018.06.09）
▲苦苓談論傅達仁安樂死一事。（圖／翻攝自臉書，2018.06.09）

前體育主播傅達仁7日於瑞士完成「安樂死」願望，享壽85歲。事實上，傅達仁生前在台積極推動「安樂死」法案，無奈等不到回音，最後客死異鄉。但其實輔助其執行的「尊嚴」並非安樂死機構，他們是「輔助／陪伴性自殺」（assisted / accompanied suicide）機構，對此苦苓也發表看法。

苦苓在臉書寫道：「原來傅達仁去瑞士並不是安樂死，而是接受輔助自殺。如果這樣的話，那和在台灣自己自殺有什麼不同？還可以省下三百萬。我欽佩他的勇氣，只是在想難道沒有別的方法可以解除他的痛苦嗎？」

苦苓的發文，引起網友紛紛發表不同看法，有名從事醫療工作的網友說：「 我們尊重生命的選擇，旣然他決定他自己的人生，最後的生命要怎麼走， 我們除了尊重就是祝福。可以確定的一件事情， 這是他的選擇，他走得有尊嚴。」


▲傅達仁於6月7日，離開這個世界。（圖／翻攝自臉書，2018.05.31）

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關鍵字傅達仁苦苓安樂死
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