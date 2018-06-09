電支金融消費爭議 Q1爆首宗申訴案件

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）金融消費評議中心最新公布今年首季申訴暨申請評議案件統計數據，以保險業遭申訴及申請評議案件居大宗，值得留意的是，電子支付業者出現首宗申訴案件。

評議中心表示，電支的首宗申訴案件，起因於業者與消費者在小額支付上的認知有出入，對象是專營的電支機構，但爭議金額不大，而評議中心收到申訴案件後，隨即轉給公司。

金融消費評議中心最新公布申訴暨申請評議案件統計數據，107年第1季合計收受1089件申訴案件及419件申請評議案件。

保險業遭申訴及申請評議案件仍占大宗，今年第1季有934件申訴案件、占比85.9%，及351件申請評議案件，占比84%；銀行業有77件申訴案件，占比7%，申請評議案件則有46件，占比11%；證券期貨業有77件申訴案件，占比7%，及申請評議案件有22件，占比5%；電子支付業則有1件申訴案件。