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中央社

親子天下共創會 打造創新教育分享平台

中央社2018/06/09 14:21
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者魏紜鈴台北9日電）親子天下雜誌「教育創新100」活動今年擴大舉辦邀請中港參與。親子天下雜誌執行長何琦瑜表示，盼藉共創會平台，讓教學現場者彼此分享創新教育的資源，讓更好的教育來得更快。

親子天下雜誌去年首辦的「教育創新100」募集專案，透過媒體和平台力量，讓許多創新教育行動能多元運用。該專案企劃每年能夠連結100個教育創新實踐，讓教育改變不僅是體制內教育者的責任，凡有志於教育創新，體制外實驗學校、非營利組織、企業等都能夠參與。

「教育創新100」今年擴大募集，與中國「21世紀教育基金會」及「香港教育城」合作，邀請公私立學校、非營利組織、政府機構、個人教育工作者、自學團體及企業一同參與，本屆募集到近500件數參加。

據親子天下雜誌統計，第2屆教育創新報名件數是去年2倍，分析入選組成比例：體制內教師和學校佔約6成、實驗教育比去年成長2倍、入選的教育企業和NPO今年報名和入選比例都較去年少。

2018親子天下教育創新共創會今天上午於台北文創舉行，眾人聚焦「適性學習」主軸，透過開放空間會議及創新短講，共同分享討論本屆教育創新提案中各種可能的行動方案。

親子天下雜誌執行長何琦瑜致詞分享，親子天下十年來觀察台灣教育變化與困境。台灣是亞洲第一個通過實驗教育法的國家，從法律層面早就可嘗試各式各樣的教育創新，擺脫填鴨教育的箝制，然而在教育現場中，真正願突破框架者並不多。

何琦瑜表示，親子天下希望能匯聚多元生態，共創會匯聚教育各生態圈的諸多教育者，希望能扮演其中相互對話合作的橋梁。

評審團代表前教育部長吳思華致詞指出，數位化帶來教育形式翻轉，台灣一定有機會和條件走得比別人更好。此外，城市集中化也凸顯了偏鄉教育的問題，如果創新教育資源能有更好的結合與分享，年輕人願意返鄉進而讓偏鄉成為在地亮點，台灣可走出不一樣的路。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070609

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