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客語示範幼兒園聯合發表　展現教學成果

記者黃玿琮／台中報導2018/06/09 14:32
▲台中市客語示範幼兒園聯合成果發表會中，6所示範幼兒園表演客家歌謠、親子闖關等學習成果。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.8）
▲台中市客語示範幼兒園聯合成果發表會中，6所示範幼兒園表演客家歌謠、親子闖關等學習成果。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.8）

台中市政府客家委員會在東勢幼兒園，舉行台中市客語示範幼兒園聯合成果發表會，6所示範幼兒園表演客家歌謠、親子闖關，並發表由市府製作的首本客語童書及電子書「台中山城小旅行」，呈現幼兒園以多面向主題融入客語沉浸式教學，三年來豐碩的成果。

客語示範幼兒園於8日在東勢幼兒園，舉辦聯合成果發表會，由東勢幼兒園、石岡幼兒園、新社幼兒園、豐原幼兒園朴子分班、石岡國小附設幼兒園，以及土牛國小附設幼兒園聯合舉行；並於會中發表台中市第一套由幼教老師親自策劃的幼兒園繪本教材系列套書「台中山城小旅行」，內容根據東勢區、石岡區及新社區在地特色景點設計，一套三冊，透過書中襪子娃娃人偶一同漫步山城，並搭配大埔腔客語唸童詩，讓學童以沉浸體驗大埔客家文化。

中央客委會文化教育處長孫于卿，也特地南下參加發表會，肯定台中在客語沉浸式教學的用心與努力，開發出來的教材生動有趣，互動式電子書運用更引人入勝；且在推動沉浸式教學的同時，也強化親子共學及提升友善客語環境，相信台中將逐一實踐客語復甦目標。

市府客委會主委劉宏基說，沒有語言就沒有文化，客語示範幼兒園是市府重大政策，也是客語復甦的重要基礎；尤其，在幼兒黃金時期建立語言根基，有利於未來對客家文化的認識與傳承，感謝中央客委會對客語沉浸式教學的支持。

市府未來將延續幼童客語學習軌跡，再新增8所東勢區的國小附設幼兒園，擴大客語示範幼兒園規模為為14園35班；並於東勢及石岡區各一所國小試辦客語教學計畫，打造台中山城為大埔客家文化復育基地。

關鍵字客語示範幼兒園沉浸式教學大埔客家
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