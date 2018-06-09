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台中巨蛋招商　業者參與詢問度高

記者柳榮俊／台中報導2018/06/09 14:42
▲台中巨蛋模擬圖（圖／建設局提供 , 2018.6.9)
▲台中巨蛋模擬圖（圖／建設局提供 , 2018.6.9)

台中巨蛋園區招商作業陸續啟動，台中市政府建設局已於今年5、6月分別在台北及台中舉辦兩場招商說明會，針對招商案內容、政策需求、基地潛力、市場利基及政策公告進行簡報，吸引保險、建設、投資開發、創投、百貨、影城、演唱會單位及運動場館經營業者等近30家廠商出席，展現出高度投資意願，市府期盼國內業者踴躍參與，共同打造台中成為運動城市。

台中巨蛋園區招商案已於財政部及市府網站以「台中市運動休閒園區-多功能體育館暨停車場新建營運移轉案」進行政策公告。建設局除已於5月30日及6月5日舉辦兩場次招商說明會之外，也預計在6月12日台中市工商發展策會舉辦的「2018投資台中招商說明會」，以及6月29日由財政部舉辦的「107年度民間參與公共建設招商大會」中進行相關招商說明，屆時歡迎國內外投資廠商踴躍參與，並於107年7月19日前提出規劃構想書向市府申請。

建設局表示，市府近年來陸續興建台中市網球中心、運動休閒公園與9大國民運動中心等運動設施，致力將台中打造成為運動城市。巨蛋園區基地坐落於北屯區崇德路與松竹路口附近，土地面積達6.5公頃，區位及交通條件優異，且北屯區為台中人口最多的行政區，隨著台74線通車、洲際棒球文創園區啟用，以及捷運綠線即將通車、鐵路高架化完工、周邊重大商業投資陸續挹注，區域發展潛力無窮。

這項投資案將新建至少1萬2,000席的多功能室內體育館，並在法定停車位以外，額外設置至少500席小客車停車位的公共停車場。未來除可進行籃球、排球、羽球、網球及五人制足球賽等國際運動賽事，還能舉辦演唱會、展覽、集會等精彩活動，並可依都市計畫規定，融入購物、餐飲、娛樂、休閒、旅館等多元機能，形塑運動休閒園區。

建設局也指出，台中市已成為全台第二大城市，受惠於人口紅利持續成長，經濟發展和競爭力可期；加上2018台中花博、2019東亞青奧陸續登場，將可提升台中市在國際上的能見度。歡迎投資台中，共同打造「台中巨蛋」。

關鍵字台中巨蛋投資開發運動場花博
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