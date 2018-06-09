遭指抹黑從他開始？侯友宜：做事講話一向實實在在

國民黨新北市長參選人侯友宜今（9）日出席消防義消人員體能訓練健行祈福的活動，並向現場1200多位義消朋友及其眷屬握手致意；侯友宜強調，自己當了一輩子公務員，做事講話一向實實在在，「誠懇的把事情做好，就是我的本心。」

媒體詢問侯友宜「對手蘇貞昌直指抹黑是從侯友宜開始」，加上一連串的周刊爆料、議員開記者會窮追猛打的看法？侯友宜長嘆一聲表示，台灣的選舉文化，讓很多優秀的人都不願意投入這個領域，他只希望能好好的把政見向市民報告。

蘇貞昌陣營質疑侯友宜在蘇貞昌做的政績上批評很不厚道外，侯友宜下午參加微風運河舉行的蘆洲體育運動樂開懷，也是蘇貞昌擔任台北縣長任內的政績；侯友宜回應，歷任縣市長對新北市都有很多的政績，相信市民都會看在眼裡。