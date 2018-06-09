遭指抹黑從他開始？侯友宜：做事講話一向實實在在

國民黨新北市長參選人侯友宜今（9）日出席消防義消人員體能訓練健行祈福的活動，並向現場1200多位義消朋友及其眷屬握手致意；侯友宜強調，自己當了一輩子公務員，做事講話一向實實在在，「誠懇的把事情做好，就是我的本心。」
媒體詢問侯友宜「對手蘇貞昌直指抹黑是從侯友宜開始」，加上一連串的周刊爆料、議員開記者會窮追猛打的看法？侯友宜長嘆一聲表示，台灣的選舉文化，讓很多優秀的人都不願意投入這個領域，他只希望能好好的把政見向市民報告。
蘇貞昌陣營質疑侯友宜在蘇貞昌做的政績上批評很不厚道外，侯友宜下午參加微風運河舉行的蘆洲體育運動樂開懷，也是蘇貞昌擔任台北縣長任內的政績；侯友宜回應，歷任縣市長對新北市都有很多的政績，相信市民都會看在眼裡。
侯友宜出席消防義消人員體能訓練健行祈福活動，，很多支持者熱情高喊「凍蒜！」侯友宜指出，對消防夥伴的支持，絕對不遺餘力，「我願意扮演各位的領頭羊」，讓各位每一場戰役都能圓滿、安全的回到家，這才是政府應盡的責任。
侯友宜大讚消防義消弟兄，因為大家的努力，新北市這幾年的公安都第一名，消防業務演練多項評比七連霸，實在不簡單！立委羅明才、新北市議員廖筱清、陳儀君、劉哲彰、議員參選人江怡臻、唐慧琳，新店區長林煌源，都到場共襄盛舉。