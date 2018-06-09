NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈男友給2萬零用錢太少？網譙翻父挨餓買炸雞給女兒　速食店送驚喜8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

遭指抹黑從他開始？侯友宜：做事講話一向實實在在

記者陳志仁／新北報導2018/06/09 14:39
▲侯友宜大讚消防義消弟兄，因為大家的努力，新北市這幾年的公安都第一名。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜大讚消防義消弟兄，因為大家的努力，新北市這幾年的公安都第一名。（圖／侯友宜辦公室提供）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（9）日出席消防義消人員體能訓練健行祈福的活動，並向現場1200多位義消朋友及其眷屬握手致意；侯友宜強調，自己當了一輩子公務員，做事講話一向實實在在，「誠懇的把事情做好，就是我的本心。」

媒體詢問侯友宜「對手蘇貞昌直指抹黑是從侯友宜開始」，加上一連串的周刊爆料、議員開記者會窮追猛打的看法？侯友宜長嘆一聲表示，台灣的選舉文化，讓很多優秀的人都不願意投入這個領域，他只希望能好好的把政見向市民報告。

蘇貞昌陣營質疑侯友宜在蘇貞昌做的政績上批評很不厚道外，侯友宜下午參加微風運河舉行的蘆洲體育運動樂開懷，也是蘇貞昌擔任台北縣長任內的政績；侯友宜回應，歷任縣市長對新北市都有很多的政績，相信市民都會看在眼裡。

侯友宜出席消防義消人員體能訓練健行祈福活動，，很多支持者熱情高喊「凍蒜！」侯友宜指出，對消防夥伴的支持，絕對不遺餘力，「我願意扮演各位的領頭羊」，讓各位每一場戰役都能圓滿、安全的回到家，這才是政府應盡的責任。

侯友宜大讚消防義消弟兄，因為大家的努力，新北市這幾年的公安都第一名，消防業務演練多項評比七連霸，實在不簡單！立委羅明才、新北市議員廖筱清、陳儀君、劉哲彰、議員參選人江怡臻、唐慧琳，新店區長林煌源，都到場共襄盛舉。

關鍵字侯友宜消防蘇貞昌公安
客語示範幼兒園聯合發表　展現成果台中巨蛋招商　業者參與詢問度高

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan