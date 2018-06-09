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花博葫蘆墩園區　童話浪漫新娘嫁紗花海

記者柳榮俊／台中報導2018/06/09 14:47
▲國際花藝大師郭智鎧打造愛戀童話專區（圖／建設局提供 , 2018.6.9)
▲國際花藝大師郭智鎧打造愛戀童話專區（圖／建設局提供 , 2018.6.9)

台中世界花卉博覽會豐原葫蘆墩園區的「愛戀童話區」，結合花藝與景觀設計，邀請國際花藝大師郭智鎧，運用婚禮佈展經驗，打造浪漫的新娘嫁紗花海，搭配綠雕青蛙，營造出童話般的故事意象，使展區充滿幸福與喜悅。

11月3日台中世界花博盛大開幕，三大展區之一的豐原葫蘆墩園區，透過既有葫蘆墩公園及軟埤仔溪河岸空間進行景觀營造，塑造出「水岸花都」為主題的生態環境，並融入花博自然生態、綠色生產及人文生活的理念，使參訪民眾更能貼近自然，倘佯於特色花卉及景觀植栽中。

建設局表示，市府邀請國際花藝大師郭智鎧，將花卉藝術轉換為空間藝術，詮釋花嫁婚禮的幸福甜蜜，帶給民眾不同的視覺饗宴。

花博豐原葫蘆墩園區的「愛戀童話區」，搭配待嫁新娘雕塑，採用台灣優質當季花卉打造嫁紗花海，傳遞森林婚禮的幸福與花嫁意象，並在新娘旁以綠雕青蛙王子，訴說大家所熟悉的童話故事，盼讓每個人都發自內心喜悅，體現郭智鎧老師希望將花藝傳遞感動、幸福與愛的初衷。

建設局指出，花卉是花藝設計中最重要的主角，也是景觀空間中最重要的美學元素，葫蘆墩園區策展將以景觀設計手法，用263種植物傳達花博理念，在8個月展期中表現花卉不同時令的色彩及氛圍，展現台灣花卉軟實力。

關鍵字花博葫蘆墩園區新娘
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