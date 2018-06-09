非法為陸客注射疫苗 金門女密醫遭逮

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）看準預防子宮頸癌疫苗商機，金門一名王姓女嫌犯在金寧鄉民宅設立私人診所，以較低價的疫苗佯稱施打稀有的「九價」疫苗，遭金門縣警察局查獲，以違反醫師法和詐欺罪送辦。

金門縣警察局今天表示，預防子宮頸癌的人類乳突病毒疫苗（HPV），在台灣核准上市的疫苗有保蓓二價、嘉喜四價、嘉喜九價3種，其中最新、保護力最強的九價疫苗，因為藥廠供貨不穩導致巿面上供不應求，奇貨可居。

金門地檢署接獲情資，發現49歲的王姓女嫌犯，看準這波疫苗商機，在金寧鄉慈湖路某民宅設立私人診所，對陸客佯稱有貨源可施打稀有的九價疫苗，實際上卻是施打防護效果較低的四價疫苗。