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中央社

非法為陸客注射疫苗 金門女密醫遭逮

中央社2018/06/09 14:31
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）看準預防子宮頸癌疫苗商機，金門一名王姓女嫌犯在金寧鄉民宅設立私人診所，以較低價的疫苗佯稱施打稀有的「九價」疫苗，遭金門縣警察局查獲，以違反醫師法和詐欺罪送辦。

金門縣警察局今天表示，預防子宮頸癌的人類乳突病毒疫苗（HPV），在台灣核准上市的疫苗有保蓓二價、嘉喜四價、嘉喜九價3種，其中最新、保護力最強的九價疫苗，因為藥廠供貨不穩導致巿面上供不應求，奇貨可居。

金門地檢署接獲情資，發現49歲的王姓女嫌犯，看準這波疫苗商機，在金寧鄉慈湖路某民宅設立私人診所，對陸客佯稱有貨源可施打稀有的九價疫苗，實際上卻是施打防護效果較低的四價疫苗。

金門地檢署主任檢察官陳彥章昨天指揮金門縣警察局金城分局、海巡署金門查緝隊、衛生局等單位，針對王嫌住處、開設的私人診所，以及協助載運陸客的租車業者進行同步搜索，當場查獲進貨單、疫苗包裝空盒、大陸民眾施打疫苗名冊等相關資料，並帶回診所張姓員工、王姓會計和租車業楊姓負責人調查。

警方表示，經過調查，這家診所主要透過仲介推銷陸客到金門旅遊，並與當地租車業結合，將陸客載到金寧鄉的私人診所，以每次收取人民幣1600元進行施打疫苗服務；但施打場所並非醫療機構，也不是由醫師執行醫療行為，已違反醫師法第28條規定，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元到150萬元罰金。

另外，以較低價的四價疫苗向陸客佯稱施打較高價的九價疫苗，也違反刑法詐欺罪嫌。

陳彥章表示，針對非法的醫療行為，地檢署會主動積極偵辦疫苗來源，確保民眾身體健康。衛生局也呼籲民眾就醫時應至合法醫療院所尋求合格醫師診治，以保障自身權益。（編輯：劉政權）1070609

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