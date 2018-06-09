一周軍聞》漢光演習狀況多　F-16失事飛官殉職

國軍開放官兵使用智慧型手機在營區內特定地點使用，但是必須安裝中科院研發的MDM手機管理 APP，限制手機照相、藍牙、打卡、上網等功能，但是不少官兵抱怨許多手機無法安裝 MDM，或是安裝後會閃退。傳出基於資安考量，將擴大禁用的手機品牌，繼華為、小米等中國大陸品牌外，還增加蘋果公司生產的iPhone，自 7 月 1 日起實施。陸軍 3 日澄清表示，目前營區內僅禁用大陸品牌手機。

總統蔡英文 5 日前往屏東九鵬基地視導飛彈射擊，但是飛彈射擊後，卻發生火燒山的小插曲。國防部表示，靶機發射後，其加力器順利完成推升後，依計劃落海，惟加力器噴射後，所屬燃燒的物質掉落於附近山坡上，因天乾物燥，導致火苗燃燒，火勢迅速撲滅。

國軍漢光 34 號演習 7日上演重頭戲，在台中清泉崗基地舉行反空( 機 )降作戰演練。我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼王國（原史瓦濟蘭）的國王恩史瓦帝三世，也前往台中清泉崗基地觀看漢光 34 號演習，這也是史上首度有友邦元首觀看漢光演習。

6月3日至9日國際軍事新聞

美國參議院軍事委員會日前表決通過「參院版 2019 財政年度國防授權法草案」，草案內容 6 日正式對外公開，要求美軍適當參加台灣軍演，像是年度漢光演習。我國國防部對此表示感謝。

美國媒體 8 日報導，根據美國海軍海上系統指揮部（Naval Sea Systems Command）的一份內部文件指出，為了實現川普總統建立 355 艘艦艇的承諾，美軍將延長現役艦艇壽命 7 年，部分艦艇更將延長至 13 年。一旦實施，早期型勃克級驅逐艦服役壽命將延長至 45 年，勃克級 Flight IIA 版本壽命將延長至 45~50 年，部分小型艦艇將延長服役年限至 32~35 年，兩棲攻擊艦更可能服役 53 年。未來美國軍援友邦的船艦船齡可能高達 50 年。

北韓領導人金正恩與美國總統川普將於 12 日在新加坡舉行眾所矚目的川金會，根據南韓媒體 8 日報導，考量到金正恩專機老舊，他搭乘的專機可能在福建省福州加油和做機體安檢，解放軍也將派出戰機護衛。