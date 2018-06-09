遭指與鍾萬學有染 印尼美女黨魁告上警局

這些訊息指出，葛麗絲在她擔任記者期間，在一次訪問中遇到鍾萬學，兩人接著展開婚外情。

@Hulk_idn指出，印尼團結黨主席葛麗絲（GraceNatalie）與鍾萬學有婚外情。過去一週來，這個推特帳戶不斷散布關於印尼政府的陰謀論，並上傳一連串葛麗絲和鍾萬學有染的訊息。

社群網站推特（Twitter）近來出現一名帳號為@Hulk_idn的用戶在網路上散布震驚印尼各界的指控。

（中央社記者周永捷雅加達9日專電）印尼新興政黨印尼團結黨主席葛麗絲被網友指控與涉及褻瀆宗教入獄服刑的前雅加達華裔省長鍾萬學有婚外情。葛麗絲已向警方報案，要求揪出散布謠言的藏鏡人。

不僅如此，@Hulk_idn還指出，葛麗絲透過鍾萬學，認識印尼坊間傳聞的「九條龍」集團。「九條龍」是由最富有的華裔印尼商人所組成，在印尼社會深具影響力。

對此，葛麗絲7日向雅加達警局報案，舉報@Hulk_idn和另一個Instagram帳號對她做出不實指控。

葛麗絲向印尼新聞網站「點滴網」（Detik）表示，由於她過去曾是新聞記者，她重視言論自由，不過，這次這樣的指控實在太過分了。

她說，身為一名女性，她還是會擔心踏入政壇會遭到這樣的對待。她質疑，「如果人們製造女性若不出賣肉體就無法實現目標、無法進入政治世界，我們怎麼還能期望更多女性投身政治呢？」

對於葛麗絲的反擊，@Hulk_idn揚言將會公布鍾萬學和葛麗絲的性愛影片。不過，葛麗絲也老神在在回應，@Hulk_idn若拿不出證據，就證明他在推特上的訊息只是虛構小說。

今年35歲的前主播葛麗絲擁有印尼「最美黨魁」的稱號，她在兩年前成立「印尼團結黨」時接受中央社記者訪問表示，印尼政壇迄今沒有一個能夠代表年輕世代的政黨，大部分的政黨都是由老政黨的老政治人物運行著舊文化，她希望政壇出現新世代力量。

此外，她也關注印尼婦女參政比例太低，鼓勵婦女勇於參與政治事務。（編輯：陳俊碩）1070609