助失蹤人口返家 台北市員警成尋人高手

（中央社記者劉建邦台北9日電）「幫助失蹤人口返家讓自己工作變得很有意義」，台北市中正一警分局員警王永勤的勤區近台北火車站，常接觸尋人案，他把失蹤人口資料彙集成冊，在值勤時使用，去年就尋獲23人。

台北市警察局今天說，經統計，民國106年尋獲失蹤人口有2052人，以年齡分析，未滿18歲有502人、65歲以上有522人，其中，患有智能障礙、精神疾病的長輩也有245人。

防治科長高鎮文表示，警政署日前頒發106年失蹤人口查尋高手獎座，表揚全國失蹤查尋工作績優員警，台北市有兩人獲得獎座。