助失蹤人口返家 台北市員警成尋人高手

（中央社記者劉建邦台北9日電）「幫助失蹤人口返家讓自己工作變得很有意義」，台北市中正一警分局員警王永勤的勤區近台北火車站，常接觸尋人案，他把失蹤人口資料彙集成冊，在值勤時使用，去年就尋獲23人。
台北市警察局今天說，經統計，民國106年尋獲失蹤人口有2052人，以年齡分析，未滿18歲有502人、65歲以上有522人，其中，患有智能障礙、精神疾病的長輩也有245人。
防治科長高鎮文表示，警政署日前頒發106年失蹤人口查尋高手獎座，表揚全國失蹤查尋工作績優員警，台北市有兩人獲得獎座。
中正一警分局忠孝西路派出所巡佐王永勤，因服務的派出所靠近台北火車站及轉運站，常接獲協尋案件，王永勤主動把失蹤人口各項查尋資料彙集成冊，執勤時隨身攜帶，去年就尋獲包含智能障礙、精神疾病、失智長者及離家女子等失蹤人口達23名。
王永勤表示，幫助失蹤人口返家團圓是很有意義的工作，未來也會不斷提醒自己要更努力幫助失蹤人口，維持初衷。
另一名獲得績優獎項的信義分局五分埔派出所警員方公政，則是致力精神障礙疾病失蹤人口協尋工作，去年協尋10人。
北市警說，隨著社會結構變遷與人口流動頻繁，失蹤人口案件高居不下，未來仍會以同理心面對失蹤人口查尋工作。（編輯：梁君棣）1070609