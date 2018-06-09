「性平非看BOOK」音樂會　知名音樂家米拉拉率團演出

本名林慧玲的米拉拉，曾為蔡振南的《空笑夢》和蘇芮的《花若離枝》編曲，正當她的音樂事業要攀登高峰時，卻不幸因長期創作的壓力和憋尿造成腎臟出毛病，好不容易接受移植，成了身體有3顆腎的女人。

新北市政府推動性別平等，今年推出「性平非看BOOK系列」，將室內讀書會延伸到戶外，9日上午邀請知名音樂家米拉拉率團在新板特區舉辦音樂會，她以舞蹈家羅曼菲、作家張愛玲、雕塑家卡蜜兒‧克勞戴、藝術家草間彌生等6位女性的生命故事為元素，創作出以《揮灑烈愛》為主題的系列曲目，在現場演奏，獲得熱烈的好評。

她開玩笑對自己的器官說：「你要好好對待這位新來的朋友（指另一顆移植的腎）！」不料因長期服用抗排斥性的藥物，造成免疫力降低，又罹患子宮頸癌，在化療期間，原本一肩秀髮變成像尼姑頭，但她仍不改對生命的熱愛，以同樣罹癌的舞蹈家羅曼菲等人為師持續創作。

新北市社會局長張錦麗表示，婦女中心持續推廣以女性為主題的各類藝文活動，今年推出「性平非看BOOK系列」，將室內讀書會延伸到戶外，這次在廣藝基金會的協助下，邀請到女性傑出的音樂家米拉拉老師偕同4位音樂家一起演奏，希望循著米拉拉熱愛生命的軌跡，藉著音樂藝術等創作，展現女性堅忍的毅力，也突破對女性的刻板印象。

米拉拉說，「米拉拉」3個字一方面是她的英文名字直譯，另方面也代表音符，她說人生就像音樂中的大調與小調，有高潮，也有低潮，如此加總才為完整。因此她在現場與其他音樂家彈奏以《羅丹的情人》卡蜜兒‧克勞戴的生命故事創作的「初心」、「我如此的愛你」等曲目，她說要用音樂向這些勇敢去追求愛的女人致敬。6月27、28日晚間在國家音樂廳演出的《揮灑烈愛》，購票可上兩廳院售票系統。