美和盟友因貿易失和 G7淪為G6加川普

峰會東道主、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和歐日站在同一陣線對抗川普，以及川普政府對鋼鋁進口產品「非法」加徵的關稅。

不過，達成共識的文件也不能隱藏美國總統對華府親近盟友強行加徵關稅造成的傷害。

法新社報導，包括川普在內的領袖暗示，或許可以在明天峰會結束前，就共同重新檢視商業關係的必要性，發表某種共同聲明。

（中央社加拿大拉馬爾拜8日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）領袖今天忙著尋找顧全面子的方法，以掩飾西方盟邦因美國總統川普破壞全球貿易規定所造成的嚴重失和。

川普似乎樂見盟友失和，這可能進一步惡化為貿易戰，他在峰會前大談希望讓俄羅斯重新加入G7，增添波瀾。

但這項看似一時興起的提議遭到其他盟友否決，上不了議程，這些西方領袖反而一起對抗川普對於世界貿易體系的攻擊。

坐在杜魯道隔壁的川普在會談後說：「我們今天有很多進展。我們將觀察這些將如何解決，但我們已有很多進展了。」

一名官員表示，會談出現「強烈歧異」，但「不火爆」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則輕描淡寫說：「我想我們今天下午有非常開放且直接的討論，我們一向有這樣的討論。」

川普表示，他希望能達成最後的峰會公報。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示，川普想在貿易和外交互動上折磨盟友，「會讓那些尋求後西方新秩序的有心人士有機可趁，屆時自由民主和基本自由將不復存在」。

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）則不滿川普以國安為由加徵關稅，甚至連美國的親密盟友也不放過。

她說：「我們很清楚，加拿大對美國不構成國安威脅。所以這是不合法的行動，絕對是師出無名。我們已經向世界貿易組織（WTO）和北美自由貿易協定（NAFTA）提出此案。我們將反擊報復。」

川普這次是最晚抵達峰會、可能也是最早離開的領導人。他準備啟程前往新加坡，和北韓領導人金正恩舉行核子高峰會。

就在失和的西方民主國家舉行峰會的同時，中國國家主席習近平在北京接待來訪的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。而在西方國家陷入分歧之際，美國總統川普和獨裁者相處，似乎比和華府傳統盟友還自在。（譯者：劉淑琴/核稿：林憬屏）1070609