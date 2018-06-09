台多家汽車工具機廠看好印度 研究設點

（中央社記者康世人新德里9日專電）看好印度汽車相關市場，跟隨貿協到印度舉辦巡迴說明會的台灣汽車工具機廠商，多數都在研究到印度設點或設廠，唯一的擔憂只有印度複雜的稅率和規定。

已進入印度市場20多年的大光長榮機械公司總經理王志盟說，當初只覺得印度市場有機會就來了，他自己也從不會說英語，到現在可以上台用台灣式英語做簡報；公司現已累積許多經驗且市占率不斷擴大，在台灣輸出印度的磨床設備中，大光長榮機械就占7成。

根據中華民國對外貿易發展協會的資料，台灣是印度進口磨床的最大來源地。