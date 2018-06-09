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中央社

台多家汽車工具機廠看好印度 研究設點

中央社2018/06/09 15:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里9日專電）看好印度汽車相關市場，跟隨貿協到印度舉辦巡迴說明會的台灣汽車工具機廠商，多數都在研究到印度設點或設廠，唯一的擔憂只有印度複雜的稅率和規定。

已進入印度市場20多年的大光長榮機械公司總經理王志盟說，當初只覺得印度市場有機會就來了，他自己也從不會說英語，到現在可以上台用台灣式英語做簡報；公司現已累積許多經驗且市占率不斷擴大，在台灣輸出印度的磨床設備中，大光長榮機械就占7成。

根據中華民國對外貿易發展協會的資料，台灣是印度進口磨床的最大來源地。

王志盟說，印度是個成長快速且具有潛力的市場，大光長榮機械已經在思考是否在印度設點，但由於印度的稅率與各種規定繁複，因此還在審慎評估中。

另外，提供50%的全球前10大汽車零組件廠商伺服沖床設備和服務的協易機械工業，也在印度耕耘超過30年。

每1、2個月就會來印度一趟的協易機械工業營業二部銷售經理林彥良說，印度市場成長快速，且由於進口關稅拉高成本等問題，加上印度總理莫迪正推動「來印度製造」（Make in India），協易機械正在研究到印度設廠等議題。

雖然對設廠尚未做出決定，但林彥良很看好印度汽車工具機市場的未來發展。

這次隨同貿協到印度宣傳台灣工具機的廠商多認為，以台灣工具機的技術、服務、創新和性價比，搭配印度已很成熟的車輛製造與龐大市場，絕對可以創造台印雙贏。

貿協表示，根據統計，印度汽車業市場規模目前約74億美元，預計2020年可成長到135億美元，到2026年更可達到300億美元，年複合成長率達15%，是台灣應盡快投入的市場。（編輯：王同禹）1070609

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